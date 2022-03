Genaro no se vacunó por su fe en Dios

Su fe y nada más que su fe ha hecho que Genaro Guerrero decida no vacunarse contra la enfermedad Covid-19.

Local Suministran refuerzo contra la Covid-19 a trabajadores del Corredor Industrial Xicohténcatl I y III

A dos años de la pandemia, que le ha arrebatado la vida a cientos de personas en la entidad y millones en todo el mundo, el músico apizaquense de 54 años de edad, mejor conocido con el sobrenombre del “Pollo Guerrero”, sostiene que no se arrepiente de no vacunarse.

Entérate: ➡️ En Tlaxcala suman esfuerzos para mejorar la calidad del agua

Al igual que su esposa, de 53 años de edad, Genaro forma parte del 4 % de la población tlaxcalteca que decidió no recibir el biológico en ninguna de sus presentaciones.

Sus hijos, de 22 y 27 años de edad, sí recibieron el esquema en dos dosis por requisitos de sus universidades.

Lee también: ➡️ Autoriza Diócesis de Tlaxcala celebrar procesiones durante la Semana Santa

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Genaro Guerrero asegura que la creencia en Dios es una certeza porque Cristo ofreció su vida en sacrificio y resucitó, ahora está vivo y mora en los corazones de todas aquellas personas que creen en él.

No obstante, aclara que aunque existen muchas personas que dicen creer en Dios, no hacen su voluntad divina y viven en pecado.

No te pierdas: ➡️ Combatirá la Sepe el rezago de estudiantes con “Nueva mínima normalidad”

Local Aumenta la población tlaxcalteca vacunada contra Covid

No sé si algunas personas lo vean un poco fuera de lo normal, pero si Jesús estuviera con vida ¿tú crees que se iría a vacunar? Claro que no porque él es Dios vivo y en la cruz venció todo pecado, todo mal y nos hizo libres de todo, por eso decidí no vacunarme, porque Cristo vive en mi corazón.

Genaro Guerrero recuerda que hace 10 años abrazó la religión y que todos los días lee la biblia y ora por los suyos y por todas las personas, conocidas y no conocidas, tiempo durante el cual tampoco ha resentido ninguna enfermedad ni tenido la necesidad de visitar al médico.

No dejes de leer: ➡️ En Tlaxcala legislarán a favor de los migrantes

De hecho, comenta que en los meses críticos de la pandemia fue a orar a las casas de algunas personas para pedir por su sanación y, además de no contagiarse, algunas que con fe creyeron en Dios lograron salir adelante al no morir.

Local Tlaxcala, lugar 7 en vacunación contra la Covid-19

Con todo y Covid yo iba a orar por ellos y mucha gente se salvó porque creyó en Jesucristo, yo no me vacuné ni nada y aquí estoy gracias a Dios, porque Cristo todo lo puede y me fortalece.

Más información: ➡️ Incendios forestales en Tlaxcala dañan más de 75 hectáreas

Lamenta que muchas personas que se declaran creyentes en Dios tengan su biblia y no la lean y permanezca en su casa “de adorno”. Además, aclara que aunque en años pasados acudía a una congregación, desde hace un tiempo no acude y solo ora en su hogar con su familia.

“Este es mi testimonio real, no tengo por qué decir otras cosas, solo es por mi fe en la obra redentora de Jesucristo, no hay nada más” , agrega Genaro “El pollo Guerrero” y remata que su convicción la ha comentado con otras familias y amigos que de igual forma están convencidos en la fe.

Te puede interesar: ➡️ Inicia pre-registro de ingreso a Educación Media Superior en Tlaxcala

Continúa leyendo ⬇️