Habrá más voleibol en 2024 | Tlaxcala superó expectativas, asegura Conade

Tlaxcala cumplió con la expectativa y supero por mucho lo que se esperaba en este Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, afirmó en entrevista para El Sol de Tlaxcala la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Local Tlaxcala no quedó a deber: Gobernadora

La funcionaria federal destacó que en la entidad habrá más voleibol de playa y resaltó el esfuerzo que imprimió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para el desarrollo del encuentro mundialista y el Pro Tour en marzo de 2022.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Adelantó que están en pláticas con la Federación Internacional de Voleibol de Playa para que este deporte regrese a la entidad en 2024, a través de un Pro Tour Challenge.

Explicó que continúan elaborando el calendario, aunque hay una alta posibilidad de que México vuelva a tener esas dos fechas para el próximo año y dejó entrever que Tlaxcala podría acomodarse en este calendario y albergar el encuentro deportivo en marzo de 2024.

Deportes Excepcional inauguración del Mundial de Voleibol; la lluvia no aminoró el ambiente festivo

No es un hecho, lo debe definir la Federación Internacional y se está elaborado el calendario para 2024, pero pueden considerablemente quedar en el acomodo de este calendario, subrayó.

Continúa leyendo:➡️ Transformó Tlaxcala al voleibol de playa

BALANCE POSITIVO EN 3 SEDES

Guevara Espinoza sostuvo que es muy pronto para dar un balance de los números que dejó la justa mundialista al cierre de la competencia, no obstante, refirió que son cifras “muy favorables”.

Resaltó la reacción y la espontaneidad que tuvieron en la entidad, lo que -dijo- se traducirá en un beneficio para las tres plazas ubicadas en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla.

Más detalles:➡️ Confía Cuéllar en éxito del Mundial de Voleibol

Deportes Para Estados Unidos título femenil del Mundial de Voleibol

Agregó: “solo por darte un dato un día tuvimos entre los tres estadios un aforo de 16 mil personas sentadas y eso fue solo un día, en cuestión de números alrededor del propio evento la verdad es muy positivos, para el propio gobierno y para la ciudadanía”.

Agradeció el arropó que el estado tuvo para este Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, al externar que “yo no me canso de repetirlo, de decirlo, lo sorprendida que me tiene la comunidad tlaxcalteca, el comportamiento que tiene con el evento, pareciera que el evento es de casa”.

A la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros le reiteró la admiración por el esfuerzo y dejarse sorprender con este momento para Tlaxcala, así como la colaboración del comité organizador y a todos los voluntarios que catalogó como pieza fundamental para que el evento mundialista tuviera un buen desenlace.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo no me canso de repetirlo, de decirlo, lo sorprendida que me tiene la comunidad tlaxcalteca, el comportamiento que tiene con el evento, pareciera que el evento es de casa”

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade

*Con información de Moisés Morales