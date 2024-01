Hospitalizan a alcaldesa de Panotla

La alcaldesa de Panotla, Felícitas Vázquez Islas fue hospitalizada la noche de este martes al presentar problemas de salud a causa del conflicto que se vive por el incendio en el basurero estatal Tonsil.

“Se me subió la presión (arterial), hemos trabajado en el relleno sanitario todos los días, el cuerpo ya no aguanta como antes en la juventud, pero ya me dieron de alta esta mañana”, expresó a El Sol de Tlaxcala.

Eso sí, aclaró que no es de su competencia el manejo del relleno sanitario Tonsil.

No obstante, aseveró que ha trabajado en forma coordinada con recicladores de PET y la Secretaría de Medio Ambiente para abatir los incendios de 2023 a la fecha.

La noche del martes, liderados por Xavier Santacruz y Maurilio Montales, exalcaldes de Panotla arrojaron basura frente a la presidencia municipal.

El hecho, provocó un enfrentamiento verbal entre vecinos de Techachalco y Tezoquipan con los manifestantes.

En las primeras horas de este miércoles, el acceso a la presidencia fue aseado por personal de Servicios Municipales y policías adscritos a la dirección de Seguridad Pública.