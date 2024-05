La inteligencia artificial no sustituirá al maestro de salón, considera Juan Mendiola

Con la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) el sistema educativo experimentó un cambio significativo, pues ha permitido la personalización del aprendizaje, adaptar el contenido y las actividades de acuerdo con las acciones de cada estudiante. Ahora, el análisis de datos y uso de algoritmos, que es la red neuronal que identifica patrones de aprendizaje, fortalezas y áreas de mejora en cada estudiante, es una constante.

Utilizar la inteligencia artificial ha facilitado la creación de entornos de aprendizaje para hacerlos más interactivos y colaborativos, pues esto puede proporcionar retroalimentación y ayudar al progreso del estudiante. Ofrece recomendaciones personalizadas para optimizar el aprendizaje, permite una mayor participación y motivación para los estudiantes de que se sientan más involucrados en su proceso.

FACTIBILIDAD PARA EDUCAR CON IA

Para el profesor Juan Mendiola Argüelles, actualmente docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), quien es parte del movimiento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Steam por sus siglas en inglés), los profesores deben ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de sus estudiantes y, con el uso de la IA, puede liberarse de las tareas más tediosas para darle paso a lo que le gusta hacer y que tiene que tener un mayor impacto: instruir a los alumnos.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, a propósito de la celebración del Día del Maestro que se realiza este 15 de mayo, puntualiza que, si se “descompone” el trabajo del maestro en diferentes tareas, una de ellas la puede hacer mejor la inteligencia artificial para ahorrar hasta un 50 % de su tiempo, el cual puede invertir en las relaciones interpersonales. Hoy en día, en las escuelas se forman subgrupos o equipos con diferentes intereses que crean problemas, entre ellos por la falta de empatía.

Mendiola Argüelles destaca que es importante fomentar las habilidades socioemocionales y enfatizar el aspecto moral de los valores, actitudes, trabajo en equipo y colaborativo. Los valores cívicos para los estudiantes los hace ser mejores seres humanos, con una mayor empatía, creatividad y ese es el futuro de la educación, las relaciones interpersonales.

Señala que, aunque el sistema educativo ha evolucionado, no es suficiente para enfrentar los retos que los nuevos tiempos les entregan, pues basta con observar la evolución que ha tenido, por ejemplo, el entretenimiento, la comunicación, la vida social y el transporte. Pero las aulas son igual que hace años y está el maestro que enseña de la misma manera, lo que incluye a 50 alumnos sentados en sus pupitres.

Explica que, aunque ahora el pizarrón es blanco y no verde, se utiliza plumón y no gis, el docente enseña igual y eso no puede suceder, pues la tecnología ha revolucionado todo, hasta incluso la manera de vivir, jugar, aprender, trabajar, de ahí la necesidad de tener un impacto en la educación y plantearse el futuro.

“Necesitamos destrezas, pues la Inteligencia Artificial eliminará empleos monótonos y eso es importante de considerar, pero casi todos los países siguen educando a los niños al examinar con notas como si fueran robots, y los estudiantes nunca superarán a la Inteligencia Artificial en memoria, estudio, conceptualización, ecuaciones matemáticas o fórmulas químicas”, lamentó.

Desde su perspectiva global, considera que se les enseña mal a los estudiantes, pues la educación necesita ser reiniciada para el futuro de ellos, pues debe centrarse en lo que necesitan como humanos, no enseñarlos como la IA y lo que no puede hacer.

En este sentido, asegura que los profesores deben centrarse en la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad que se relaciona con la enseñanza tipo Steam y priorizar el trabajo en equipo. La comunicación, colaboración y competición de unos con otros no es camino equivocado, pero debe centrarse ahora en la colaboración y trabajo en equipo, pues necesitan enseñar a ser mejores ser humanos, hijos, esposos, vecinos y ciudadanos, pues esos son valores añadidos.

Sin embargo, explica que también deberán aprender de las destrezas básicas, como son matemáticas, inglés, historia y ciencias experimentales, pero sólo la base, pues ese no es el pilar, a menos que exista un cambio real y radical en la educación. Deben dejar -considera- de entrenar a robots repetitivos y crear humanos creativos y empáticos, pues el futuro será más complicado porque las profesiones no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesitan dentro de 15 o 20 años. Habrá disparidad y eso será difícil, de ahí que necesitarán estudiantes pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y empáticos.

Reconoció que para el maestro tradicional es difícil, pero es necesario cambiar para bien. Es una exigencia de ahora, pues la Inteligencia Artificial jamás sustituirá al humano. Sus valores son la gran diferencia. El ser humano aprende a aprender y hay algunos maestros que se les hace complicado, pero así deben ser, cambiantes, y si tienen errores aprender de ellos para no ser ese maestro cuadrado tradicionalista. Ahora debe ser más sensible, aprender de sus estudiantes y reconocer que aprende a cada instante.

Invito a los profesores a que trasciendan en cada momento que estén en sus aulas, pues no hay mejor regalo para el Día del Maestro que ver que los alumnos los recuerden como un ejemplo para la vida y que digan que el maestro tal los condujo a que fueran un buen ser humano, buen hijo, buen estudiante y profesionista, resaltó.

LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Por otro lado, el que fue catalogado en 2022 como el mejor docente en STEM de Tlaxcala por el National Teacher Prize México, detalla que la Nueva Escuela Mexicana se funda en el humanismo, pero existen maestros que están inconformes o en desacuerdo porque dicen que la IA lo tiene que hacer todo, y eso es algo en que están equivocados, pues nunca se va a cambiar el aspecto humano, pero las autoridades educativas deben entender que debe haber un cambio.

Reconoció que el aspecto del humanismo debe formar a los mejores seres humanos y que la Inteligencia Artificial es un apoyo para que haya mejores formas didácticas para que el maestro se apoye y pueda comprender mejor a sus estudiantes, con lo cual podrá conocerlos mejor, utilizar mejores formas didácticas para que en diferentes áreas pueda apoyarse, dotarles de herramientas y facilitarles su aprendizaje.

Finalmente, manifiesta que el sistema educativo debe dotar a los maestros de esos apoyos, por ejemplo, en el Cecyte imparten cursos de Inteligencia Artificial, existe una gran participación, pero falta realizar foros y mesas que puedan retroalimentar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la Inteligencia Artificial.

EL DOCENTE

"Los invito a que trasciendan en su praxis didáctica. Así como las madres deben ser y estar todos los días presentes, el docente lo mismo, para formar este país que está ávido de actitudes, valores y lejos de enseñarles matemáticas, química o física, deben rescatar la parte humana, pues hay falta de valores y empatía”

Juan Mendiola Argüelles, docente del Cecyte