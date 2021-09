La SCJN desprotege derecho a la vida: Iglesia

El pasado siete de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país, determinación que desprotege y atenta contra el derecho a vivir, pues la iglesia católica mantiene su pronunciamiento en defender a la vida.

La Diócesis de Tlaxcala compartió el posicionamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano que contiene la postura de los obispos a nivel nacional y precisa que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial.

Consideraron que es indispensable que todos los actores sociales se involucren en una nueva y profunda reflexión que permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el aborto.

El resolutivo de la SCJN consistió en la inconstitucionalidad de los artículos 196 y 224, fracción II del Código Penal del Estado de Coahuila, extendiendo la invalidez a porciones de los artículos 198 y 199 del mismo ordenamiento.

Por lo tanto, es inconstitucional la tipificación del delito de aborto autoprocurado o consentido, que establecía una pena de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpiera el embarazo. Además, fue extendida la invalidez a la sanción establecida para el personal sanitario que asistiera a un aborto voluntario, así como a la penalización del aborto que se practique dentro de las 12 semanas de gestación en caso de violación o inseminación artificial o implantación indebida.

Los fieles en las ceremonias religiosas han acatado las medidas preventivas durante la pandemia de Covid-19.

UNA OFENSA A DIOS, PÁRROCO

Marco Antonio Padilla Aguilar, párroco responsable en el templo de San José, dijo vivir con tristeza declarar inconstitucional la penalización del aborto a cargo de la SCJN, pues es una ofensa a Dios y la humanidad.

Recordó que el Papa Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, habló sobre la aproximación de la muerte y auguró los tiempos en los que se incrementó la cultura de la muerte y destrucción, comenzando por la vida.

Mencionó que los humanos tienen la gracia de manejar con libertar su vida, pero esto obedece a la verdad, normas y la ley natural de Dios, la cual no puede cambiarse.

“Vivimos muchos razonamientos de que la mujer es dueña de su cuerpo, pero en realidad no lo es, no somos dueños de nada ni de nadie, el único dueño es Dios y nosotros no decidimos nuestro color de cabello, ojos, aunque si influye el ADN y la genética, pero quien detiene ese misterio de nuestra identidad es Dios y solo somos administraciones de las cosas materiales”, dijo.





Además, externó que las personas han caído en la tentación de la soberbia al querer ser dioses, pero el único creador es Dios y el único que puede decidir sobre la vida de las personas.

Explicó que cada quien decide tener relaciones íntimas y se debe asumir la responsabilidad, pero la gracia divina interviene hasta el momento de la concepción del óvulo y el espermatozoide para crear una nueva vida.

Finalmente, dijo que existen fundamentos científicos, médicos, teológicos y bioéticos que determinan que no es necesario el aborto para solucionar un problema, pues es una vida justificada, de ahí que es necesario reconstruir a las familias y demostrar que los humanos no son irracionales.

La Iglesia es madre de todos los seres humanos, incluyendo la del concebido y el no nacido, debe proteger su dignidad fundamental como creación de Dios y asegurar que su derecho a la vida no se condicione, discrimine o quede sujeto a la voluntad o decisión de un tercero.





