Mantienen familias tlaxcaltecas tradición de ofrenda

Al considerar que es una tradición y recuerdo de sus seres queridos fallecidos, las familias tlaxcaltecas afirmaron que mantienen la colocación de la ofrenda por Día de Muertos, a pesar de los desequilibrios económicos ante la continuidad de la pandemia de Covid-19.

Opinaron que sí reservan un recurso económico para la compra de los productos, pero aclararon que lo que gasta depende de cada hogar, pues lo importante es aprovechar los días de Todos Santos para recordar a sus familiares muertos.

En los comentarios recabados las familias, manifestaron que gastan de 300, 500 y hasta más de mil pesos para la ofrenda que colocan en sus hogares.

Dijeron que lo básico que deben comprar son la flor de cempasúchil, las hojaldas o pan de muerto y veladoras, porque el resto ya es decisión de cada familia, como fruta, dulces en conserva, papel picado, calaveritas, tamales, platillos de comida que prefieran y bebidas como refrescos y pulque.

De acuerdo con un recorrido, los comercios de temporada ya comercializan los saumerios y el incienso, que mucha gente acostumbra encender principalmente el uno y dos de noviembre.

Un ramo pequeño de flor de muerto se vende en promedio en 20 y 25 pesos y sube el costo dependiendo la cantidad de flor que pida el cliente. Mientras que una maceta de cempasúchil vale 30 pesos.

Las hojaldras tienen un precio promedio de 12 pesos, pero depende el tamaño y el sabor, incluso el lugar donde se adquiera, puede ser en los puestos del mercado o las panaderías.

Asimismo, un pliego de papel picado tiene un costo de cinco pesos, las calaveritas cuestan de 15 y 25 pesos, según el tamaño.

La calabaza y el camote cuesta de 15 pesos por pieza. En tanto las veladoras las hay de 14, 15, 20 y 25 pesos, dependiendo la marca, si son de vaso o repuesto.

Al respecto, Justina N., madre de familia, dijo que invierte 500 pesos para una ofrenda que lleva hojaldra, cuatro tipos de fruta en pequeñas porciones, veladoras y un ramo de flor de cempasúchil.

Creo que no es gastar tanto, lo importante es colocar la ofrenda en recuerdo a nuestros seres queridos. La pongo en memoria de mis abuelitas y mi tía.

A su vez, Gina N., compartió que comprará lo necesario para poner la ofrenda en recuerdo de su mamá, quien en febrero pasado murió de Covid-19.

No sé cuánto gastaré, pero estoy decidida a poner la ofrenda en mi casa. Comprar flor de cempasúchil para ir al panteón, llevar a mis hijos porque ellos no pudieron despedirse. Es un duelo que todavía me pone muy triste.

Los comercios de temporada tienen exhibidos adornos de fomi, disfraces, pues muchos acostumbran salir a pedir la tradicional calaverita, variedad de calaveritas y dulces típicos.

