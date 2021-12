Miriam Martínez: no olvidaré a la militancia panista

El 90 por ciento de los tres mil 200 militantes panistas padecemos del mismo dolor: el olvido, la desconfianza y desilusión hacia quienes fueron líderes en los últimos años y solo ocuparon a la base como escalón para beneficiarse con candidaturas y ocupar cargos públicos, soltó sin titubeos Miriam Martínez Sánchez.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) sostiene que al ser una militante “de a pie” jamás olvidará a quienes dan vida al instituto político y defienden el voto en cada elección.

Miriam Martínez confía en su triunfo el próximo 19 de diciembre, en el proceso interno del PAN / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

De 36 años de edad, la joven panista relata que si bien su carrera en el partido es corta al iniciarse en 2009, desde entonces ha participado en diversas campañas internas, municipales, estatales y federales no solo promoviendo el voto, sino defendiéndolo.

Incluso, en 2018 defendió el voto por 17 horas en un recuento en la Junta Distrital II del INE a favor de la hoy senadora Minerva Hernández Ramos, su actual adversaria en la contienda interna, pero a muchos siempre se les olvida quiénes les ayudaron a llegar porque solo ven hacia arriba.

Originaria de Tetla y con radicación actual en San Pablo Apetatitlán, Miriam Martínez señala que es penoso que en la pasada elección del 6 de junio el PAN solo lograra ganar en tres de los 60 municipios (Apizaco, Apetatitlán y Cuaxomulco).

Por ello, empeña su palabra para fortalecer al panismo desde la base, una vez que logre el triunfo el próximo 19 de diciembre, y asume cinco compromisos para un nuevo PAN: abierto a la militancia, fortalecer a mujeres y jóvenes, de causas e incluyente, que gane elecciones y sea transparente.

REPRESENTO UN PROYECTO INCLUSIVO

Acompañada de Carlos Quiroz, su compañero de fórmula, Miriam Martínez afirma que su proyecto de partido es incluyente a favor de hombres y mujeres que desean que el partido retome la fuerza que tuvo hace años, encabezando la titularidad del Poder Ejecutivo federal y estatal, la mayoría de legisladores en el Congreso local, senadurías y distritos federales.

-¿Quién es Miriam Martínez como panista?

-Soy una militante de a pie como el grueso de militantes y por ello soy muy incisiva en ello, soy una compañera más, nacida de la base que quiere llevar la voz de todos los hombres y mujeres sin excluir a nadie, soy una mujer que no ha ocupado un cargo protagónico al frente del partido, pero que he estado en el PAN en las buenas, en las malas y las peores.

-¿Por qué votar por Miriam Martínez y no por la otra opción?

-Porque represento a la gran mayoría de los tres mil 200 militantes que sabemos qué es lo que nos duele y molesta… al tocar la puerta en estos días de campaña la mayoría de panistas se queja de los desaciertos de quienes han sido nuestros líderes y eso no puede seguir así.

Administradora pública de profesión, la candidata del PAN a la dirigencia estatal convoca a la militancia a contrastar las propuestas entre las dos fórmulas participantes.

La planilla de enfrente ha tenido un ciclo muy largo dentro del partido, incluye a mujeres y hombres que han sido senadores, diputadas y diputados plurinominales federales y locales, pero por el bien del partido se deben cerrar esos ciclos, sobre todo por los penosos resultados de la reciente elección en los que el PAN quedó muy por debajo de partidos de reciente creación.

NECESARIO UN RELEVO GENERACIONAL

Para Miriam Martínez la actual dirigencia en manos de José Gilberto Temoltzin tenía la oportunidad de que la ciudadanía viera al PAN trabajando y alzando la voz como la mejor opción ante el cuestionado gobierno de Morena, pero no fue así y al actual dirigente le movió más la tentación y se favoreció con una diputación “pluri”, pese a prometer que no lo haría.

-¿Es necesario un relevo generacional en el PAN?

-Lo que planteamos como planilla es un relevo generacional pero no en el sentido de que los jóvenes ocupen ahora los espacios, sino un cambio de personas que han estado por más de 20 años dominando el partido y han construido su carrera negándole a otros militantes la oportunidad de aplicar su experiencia y sentirse representados.

Miriam Martínez lamentó que Lilia Caritina Olvera Coronel sea actualmente diputada federal, a pesar de que en su natal Nanacamilpa el PAN tuvo solamente 28 votos en todo el municipio. Aunado a ello, en Texoloc, demarcación de la que es originaria Minerva Hernández Ramos, solo se registraron en las urnas 5 votos, lo que evidencia su poco trabajo a favor del partido.

A lo anterior se agrega la nula transparencia por parte de la actual diputada federal panista y extesorera del partido, quien mantuvo acotados a los comités municipales, a pesar de que son éstos quienes dan vida al instituto político.

Eso y muchas cosas más no pueden seguir así porque hace más de 30 años los militantes del PAN hacían visible su labor a favor de la sociedad y fue así que ganamos credibilidad, pero de unos años a la fecha se ve al partido como coto de poder y eso debe de frenarse.

-¿Tienes la suficiente experiencia para cambiar el rumbo del PAN?

-Mucho se ha dicho que carezco de experiencia, pero como militantes tenemos mucho que abonar, pero sobre todo sabemos qué es lo que no debemos hacer y es no repetir los errores del pasado, se debe acabar el dedazo o el beneficio para los amigos porque hay mucha gente valiosa a la que no se le ha dado una oportunidad.

Miriam Martínez considera que más que una ‘guerra sucia’, en este proceso interno lo que le hace falta al partido es reconciliación, unidad y libertad al militante para decidir, aunque criticó la “cargada” que existe de la comisión organizadora del proceso interno hacia Minerva Hernández.

Hay demasiados comentarios ofensivos que me han llegado a mi celular y en perfiles falsos de Facebook, dicen que soy la ‘Juanita’ y que yo no voy a mandar, pero de mi parte jamás he descalificado a ninguna mujer de mi partido, por el contrario, resalto su experiencia, pero es necesario que le den paso a otras personas.

-¿Y quién va a mandar en el partido si ganas?

-En este momento quien está sentada contigo es Miriam Martínez, no tengo al lado a mi esposo Ángelo Gutiérrez o algún otro liderazgo, soy yo la que está buscando el voto y asumiré las responsabilidades de los órganos internos del partido que se refleje a favor de la militancia, expresó contundente.

La panista confía en que el próximo 19 de diciembre ganará el proceso interno por un amplio margen y a partir de ahí comenzará un trabajo de reconciliación y unidad para preparar al partido rumbo a los próximos procesos electorales.

La candidata a lideresa aseguró que hoy es el momento oportuno en el que los militantes de a pie vamos a tomar las riendas del partido y a reconstruir

Martínez confía en que el próximo 19 de diciembre ganará el proceso interno por un amplio margen y a partir de ahí comenzará un trabajo de reconciliación y unidad

