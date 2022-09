Acusan pobladores desinterés de alcalde de Ixtacuixtla

Vecinos de Ixtacuixtla acusaron al presidente municipal Jesús Rolando Pérez Saavedra de ausentismo, pues no lo encuentran ni por la mañana, ni por las tardes; mientras que su particular, Alberto Ixtlapale Pérez despacha y toma decisiones desde la oficina presidencial.

En varias visitas efectuadas, El Sol de Tlaxcala constató que el alcalde no asiste a su oficina para atender a la gente y los argumentos que ofrece el personal es que sale a realizar gestiones o que tiene constantes reuniones en la capital tlaxcalteca.

Tras las denuncias recibidas, las visitas efectuadas por este Diario fueron en horarios distintos, por la mañana, al mediodía y por las tardes, pero en ninguna ocasión se le localizó.

Eso sí, en horarios matutinos, el exdiputado local Alberto Ixtlapale es quien recibe a algunas personas y ciertos miembros del cabildo para tomar decisiones a nombre del alcalde emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Esa situación ha incomodado a los ediles y a los propios ciudadanos, quienes lo acusan de prepotente y de cerrarles las puertas, pues a pesar de que el alcalde autoriza distintos apoyos o recurso extraordinarios para obras, encuentran oposición del oriundo de Tepeyanco.

DÍAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEMANDAN MUCHO TIEMPO

Por su lado, Pérez Saavedra aceptó que su administración eliminó los días de atención ciudadana porque la gente le demandaba bastante tiempo y “fue un caos”, por eso buscará un nuevo formato, como visitas agendadas y solo les dará 10 minutos máximo de entrevista.

Tenemos que buscar ciertos formatos, tendremos que citar a la gente en un horario establecido y que tenga 10 minutos para exponer su caso, porque luego dicen que me quitan cinco minutos y la verdad es que se extienden, soltó.

Por otro lado, admitió que sí sale mucho de su oficina, pero a las comunidades, además sostiene reuniones privadas en Tlaxcala y asiste a las mesas de seguridad, lo cual le demanda tiempo y por eso no lo encuentran.

Jesús Rolando Pérez, alcalde de Ixtacuixtla: "Las acusaciones obedecen a personas que no están conformes con los que hace la administración, siempre hay un golpeteo, no sé si sea normal o no, pero nosotros a muchas horas pueden encontrarnos”.

