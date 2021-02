Anhela Jorge Corichi transformar la capital

La capital tlaxcalteca tiene una inigualable belleza arquitectónica, gran riqueza cultural y centenaria historia, pero a pesar de ello no ha logrado identificar su verdadera vocación, considera Jorge Corichi Fragoso.

Ese desacierto ha generado –afirma- que los habitantes de esta Real Ciudad pierdan oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida y, en muchos casos, tengan la necesidad de emigrar para lograr superarse.

El capitalino Jorge Corichi Fragoso aspira a transformar a la capital tlaxcalteca desde la lucha social y proyectos viables/Moisés Morales

“El potencial del municipio de Tlaxcala es enorme, pero necesita ser bien aprovechado con proyectos viables, de lo contrario seguirá sumido en el atraso”, expresó en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Ingeniero de profesión y destacado político desde hace más de tres décadas, Corichi Fragoso sostiene que la ciudad de Tlaxcala merece ser gobernada por alguien que no solo tenga preparación técnica, sino probada experiencia.

Por ello, busca convertirse en el candidato que elija el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía capitalina al ser un perfil competitivo.

“Por fortuna hoy ya comienza a verse una verdadera transformación en el país con la llegada de un partido de izquierda, proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

ASPIRO A TRANSFORMAR LA CIUDAD CAPITAL

Consciente de que la política mexicana ha dado un positivo vuelco en la forma de gobernar, Jorge Corichi refiere que la transformación que se vive desde el gobierno federal debe aterrizarse a nivel estatal y municipal.

De ahí que impulse su legítima aspiración para que la capital tlaxcalteca tenga, a partir del próximo mes de septiembre, un verdadero gobierno demócrata, en el que las decisiones sean tomadas no para beneficio de unos cuantos, sino de la gran mayoría de personas.

“La transformación del país no es un dicho de nuestro presidente de México, es una realidad que debe pasar por los gobiernos estatales, pero fundamentalmente por los municipios al ser el contacto directo con la ciudadanía”.

-¿A qué aspira Jorge Corichi en este entorno?

-“Yo aspiro a transformar el municipio de Tlaxcala, a que el nivel socioeconómico de los habitantes de la capital mejoren diametralmente, basado en la experiencia que tengo en el servicio público y la iniciativa privada”.

SOY UN LUCHADOR SOCIAL AUTÉNTICO

Jorge Corichi califica como un luchador social auténtico, pues no ha necesitado ocupar grandes cargos públicos para que la vida democrática del país se consumara con la llegada de un gobierno de izquierda. Revela que en la segunda década de los 80’s y a finales de los 90’s tuvo la oportunidad de ser diputado federal, pero no se consumó por circunstancias ajenas a su persona.

Sin embargo, eso jamás lo ha desanimado para dejar de luchar, desde su trinchera, en que las cosas en el país cambien.

“Soy un luchador social… soy un luchador social y se puede constatar al revisar mis antecedentes”, enfatiza.

DESDE 1986 APOYO A AMLO PARA DEMOCRATIZAR AL PAÍS

Jorge Corichi Fragoso comenta que desde 1986 apoya al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su búsqueda de democratizar la vida política del país. No oculta su pasado priista, partido hegemónico en aquel entonces, donde fungió como integrante de la dirigencia del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria.

A manera de anécdota, cuenta que al adherirse a la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles de la CTM y colaborar en la Secretaria Particular de Fidel Velázquez, optó por salirse al no encajar con sus criterios e ideales de izquierda.

“Mi pecado fue querer que la sucesión de la dirigencia juvenil se hiciera democrática, por eso salí de la Federación, porque era algo impensado que se hicieran elecciones democráticas para elegir a nuestro líder, las imposiciones dominaban”.

No obstante, Corichi Fragoso no se arrepiente de haber contribuido “con su granito de arena” desde aquel partido otrora poderoso, donde “muchos jóvenes como yo dejamos sembrada la semilla para que las cosas cambiaran”.

“Había quienes decían que estábamos alentados por capitales extranjeros e intereses para estar en contra del PRI desde adentro, pero lo único que queríamos era que el partido cambiara, se transformara y dejara de cometer abusos y excesos en el ejercicio de gobierno, que le dieran oportunidad a las bases de ser candidatos a puestos de elección popular, que se acabara el compadrazgo y el amiguismo que supongo se sigue viviendo ahí”.

Lo mejor de todo lo ocurrido en aquel entonces fue que políticos hoy encumbrados, como Porfirio Muñoz Ledo y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrado, decidieron salirse para crear el PRD, aunque tuvieron que pasar tres décadas para al fin acceder al poder desde el Gobierno de México, tras no ser reconocido en 1988 el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.

“En aquel entonces impulsamos esa lucha y hace 28 años también impulsé el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato a nivel nacional en Tlaxcala y a nivel nacional… casi obligué a que diputados me recibieran para pedir se legislara sobre estas figuras que muchos años después se han cristalizado. Quien me conoce sabe que mi lucha social tiene muchos antecedentes”.

MI ASPIRACIÓN LA SUSTENTAN PROYECTOS VIABLES

Jorge Corichi Fragoso ataja que si bien tiene una legítima aspiración, la cual representa uno de los sueños de su vida y una meta, está fundamentada en proyectos viables en materia de infraestructura, turismo, seguridad, transporte, ayuda a sectores vulnerables y movilidad, los cuales no detalla para no incurrir en una violación a la legislación electoral.

“Mi aspiración no se limita a decir yo quiero, yo aspiro y ya, no… durante muchos años también he propuesto y he apoyado a otras campañas políticas de personas que considero tienen la suficiente preparación para representarnos”.

Recuerda que en 1994 presentó ante autoridades y representantes de los sectores sociales algunos diagnósticos serios de la situación que en ese entonces prevalecía en Tlaxcala capital, pero lamentablemente no fueron tomados en cuenta. Años más tarde hizo lo propio en el gobierno del recién fallecido Cesáreo Teroba Lara, pero tampoco los consideraron.

Corichi Fragoso agrega que esperará los tiempos legales para inscribirse como aspirante a la alcaldía capitalina por Morena y, además de cumplir con los requisitos establecidos, hará propuestas concretas para ganarse la voluntad ciudadana”.

“El paso de estos años de Jorge Corichi han generado tenga mayor experiencia en la administración pública, en la iniciativa privada, en lo político y, sobre todo, como ciudadano común y eso lo pongo a disposición de las familias tlaxcaltecas”.

CORICHI FRAGOSO

Fue dirigente nacional de organismos de jóvenes en los años 80’s; candidato a diputado federal plurinominal por la Cuarta Circunscripción en 1997; secretario particular en la Dirección Nacional de Infonavit, entre otros cargos.

Los que aspiramos a gobernar la capital debemos ser congruentes y aceptar nuestras capacidades y limitaciones, una elección no es cuestión de suerte, es de estrategia y proyectos

Jorge Corichi Fragoso / político tlaxcalteca

CORICHI

GOBIERNO

Sostiene que la ciudad de Tlaxcala merece ser gobernada por alguien que no solo tenga preparación técnica, sino probada experiencia.

