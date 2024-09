Arrancará la administración capitalina con ocho obras públicas, informó el alcalde Alfonso Sánchez García

La administración municipal de Tlaxcala capital arrancará con ocho obra prioritarias coordinadas con el gobierno estatal, en favor de las comunidades, colonias y delegaciones, detalló el alcalde Alfonso Sánchez García.

Municipios Ciudadanía será eje de mis decisiones, asegura Alfonso Sánchez García, tras rendir protesta como alcalde capitalino

Comentó que las acciones están enfocadas al tema de rehabilitación de algunas calles, parques y espacios deportivos, que requieren urgente intervención, pues señaló que recibió en malas condiciones el municipio.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De manera inicial y a través del Programa “Peso a peso” comentó que le fueron autorizadas estas obras que se van a desarrollar de manera conjunta con el Gobierno del Estado, además de esto planteó que los apoyarán en temas de seguridad con la dotación de patrullas, mientras adquieren unidades propias a través de algún financiamiento o préstamo.

También estarán trabajando en conjunto en materia de capacitación y la garantía en servicios públicos, acciones que expresó seguirán a lo largo del trienio al contar con una buena relación con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Municipios Develarán busto de Xicohténcatl Axayacatzin en el ayuntamiento capitalino

No dejes de leer: ➡️En la Capital habrá trabajo y resultados, asegura Alfonso Sánchez García, virtual alcalde

Reveló que la entrega-recepción no fue tan tersa, pues en el caso de las 16 patrullas que adquirió su antecesora días antes de concluir su periodo dos se descompusieron un par de días después, por lo que insistió en que iniciará un proceso de auditoria para hacer todas las observaciones y que en su momento existe alguna responsabilidad, los responsables sean sancionados por el Órgano Superior de Fiscalización.

Sánchez García informó que la anterior administración no le ha entregado toda la información que requieren, tampoco les han remitido el convenio de arrendamiento de las 21 patrullas que brindan servicio en la demarcación y que supuestamente concluían su servicio el próximo 16 de septiembre. No obstante, Sánchez García sostuvo que estas unidades ya fueron recogidas y, que, de manera inicial, tenía conocimiento que la administración municipal tiene un adeudo con la empresa arrendadora, pero no sabe por qué monto económico es.

Municipios Vigilarán la capital tlaxcalteca con 16 nuevas patrullas; la inversión fue de ocho millones de pesos

EN PROCESO, DEFINICIÓN DE PERFILES

A más tardar esta semana el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, estará definiendo a los titulares de área que lo acompañarán en su administración, debido a que todos fueron sometidos a exámenes psicométricos, una entrevista personal y evaluación de conocimientos.

Expresó que están en proceso de análisis de los puestos a ocupar, que es lo que tienen que desempeñar y cuánto personal necesitan para que opere cada área y con base en ello puedan conformar todo el organigrama de la administración municipal.

Vicente Morales Pérez Pensar, decir y hacer: Responsabilidad de la 4T / El presidente hizo historia

Entérate: ➡️[Video] No habrá impunidad en la Capital, afirma el candidato morenista Alfonso Sánchez García

Respecto a los actuales colaboradores resaltó que su permanencia en el puesto que actualmente ocupan obedecerá a su desempeño, también optarán por hacer ajustes en algunas de las áreas conforme a los perfiles con los que cuentan. Adelantó que la mayoría de ellos quedarán definidos esta semana, algunos quedarán pendientes, pero serán nombrados responsables de área, entre los nombramientos que señaló son certeros es el de Monserrat Xicohténcatl como directora de Seguridad, Alfonso Amador Báez como tesorero. Mientras que, en sesión de Cabildo, estarán definiendo al secretario del ayuntamiento, juez municipal y cronista.