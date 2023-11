Demanda de consultas supera la capacidad de servicio del “Dr. Vagón” en Huamantla

Durante el tercer día de consulta, pacientes del oriente de Tlaxcala, principalmente mujeres, agotaron el servicio que 65 profesionales de la medicina ofrecieron durante la campaña estatal del “Dr. Vagón”.

El también conocido como “Tren de la salud”, por contar con vagones equipados como clínica ambulante, lleva servicio médico gratuito a comunidades en rezago social de Huamantla hasta el próximo sábado.

Sin embargo, la demanda de servicios rebasó la capacidad para atender a pacientes de ocho municipios. Algunos de ellos manifestaron que llegaron antes de las seis de la mañana, pero no lograron un pase para que fueran atendidos. “Vengo desde Terrenate, tengo diabetes, pero no alcancé ficha, los médicos me recomiendan que regrese mañana”, expresó Martín N., de 58 años de edad.

Son 500 servicios diarios, algunos tienen más demanda que otros, en todos hay que hacer fila, en este primer día tuvimos demanda, pero estaremos hasta el sábado, expresó Javier Cardozo Méndez, coordinador operativo del “Dr. Vagón”.

Ya que no se requieren requisitos para que los pacientes sean atendidos, pidió a la población que llegue temprano para alcanzar una ficha, pero en caso de que no lo logren, pueden seguir al “Dr. Vagón” en los municipios de Apizaco o Tlaltelulco pues estarán hasta el 27 de noviembre.

Afirmó que Grupo México y sus aliados garantiza un servicio profesional con médicos y enfermeras que son contratados en la Ciudad de México.

Detalló que las mujeres son las personas más consultadas pues se les practican estudios de gabinete para conocer su radiografía médica. “Acuden a practicarse mastografías para detectar a tiempo casos de cáncer, diabetes, la consulta general, áreas de ginecología, pediatría, odontología, dermatología y estudios de laboratorio de gabinete”, explicó.

Resaltó que entre los estudios que ofrecen a los pacientes está: mastografía, ultrasonido, audiometría, rayos X, electrocardiograma, espirometría, densitometría calcánea, colposcopía, tamiz auditivo y tamizaje genético para detección de mucopolisacaridosis.

EL “DR. VAGÓN” NACÍO EN 2014

El “Dr. Vagón” inició operaciones el 29 de mayo de 2014. Fue creado por Grupo México con el apoyo de Ferromex y tiene como finalidad prevenir enfermedades, detección temprana y tratamiento oportuno, todo en 17 vagones y un quirófano.

65 profesionales de la medicina ofrecen sus servicios a bordo del tren durante la campaña estatal del “Dr. Vagón”.