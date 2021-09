Demandan intervenga Congreso en conflicto, en Yauhquemehcan

Una comisión de pobladores de Yauhquemehcan solicitó la intervención del diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vicente Morales Pérez, ante el conflicto que ha desatado la inconformidad de la designación del Secretario del Ayuntamiento.

Al exterior del Palacio Legislativo y con pancartas en mano, los vecinos de la demarcación reprocharon que la presidenta municipal, María Anita Chamorro Badillo, no haya cumplido con los acuerdos que realizó desde su campaña política, al argumentar que prometió puestos en la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales.

En representación de la comisión, Vicente Murillo Manrique, comentó que la solicitud que hacen al legislador es para que sirva como mediador con la presidenta municipal y cumplan los acuerdos que se hicieron en campaña y les asignen las plazas laborales que supuestamente les prometieron.

Además, pidieron la destitución de Abel Hernández como Secretario del Ayuntamiento, al señalar que la ciudadanía no está de acuerdo con el nombramiento y manifestaron que la mayoría de los puestos de la administración pública municipal fueron asignados a sus familiares.

Lo que queremos es que se cumpla con los principios de no robar, no mentir y no traicionar, pues no se está cumpliendo con lo que se dijo en campaña y están trayendo a gente externa al municipio.

Los inconformes resaltaron que de no encontrar respuesta positiva a sus solicitudes, se dirigirán a otras instancias para que cumplan sus demandas, en especial con la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, para que atienda sus denuncias.

También amagaron con emprender un movimiento social en caso de que sus demandas no se cumplan, al asegurar que existe un número importante de vecinos de Yauhquemehcan inconformes con la nueva administración municipal.

LA EXIGENCIA Vecinos de Yauhquemehcan demandan que la presidenta municipal, María Anita Chamorro, cumpla con los acuerdos de asignarles plazas laborales.

