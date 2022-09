Destituyen a Comisión Vecinal en Texcacoac, por presunto desvío de recursos

Habitantes de la comunidad de Texcacoac, en Chiautempan, desconocieron a Pablo Rivera Ramírez y Efraín Gochis Ipatzi como presidente y tesorero, respectivamente, de la “Comisión para la Adquisición de un Predio para un Nuevo Panteón”, al negarse a transparentar las cooperaciones recibidas e incurrir en presunto desvío de recursos.

Municipios Cabildo de Chiautempan le toma protesta a Edmundo Sánchez como presidente de Tepetlapa

En asamblea celebrada al mediodía de ayer, pobladores avalaron la destitución de ambos ciudadanos nombrados apenas el pasado siete de mayo de 2022, pues una vez que comenzaron su función, se resistieron a dar un informe a detalle del avance de las aportaciones recibidas y aunque en asamblea del cuatro de septiembre se comprometieron a hacerlo este domingo, no llegaron.

Te recomendamos:➡️Retiraron fármacos caducos de barranca de Chiautempan

Al no dar la cara ante la comunidad, no se descarta que Pablo Rivera y Efraín Gochis sean denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de robo, abuso de confianza y los que resulten, pero antes se agotarán los citatorios que marca la ley para que se presenten a devolver el dinero recibido.

En la asamblea de este fin de semana, Jordan Zamora García fue avalado por la comunidad de Texcacoac como nuevo presidente de dicha Comisión y el presidente de la demarcación, Jonhatan Pérez Montiel le entregó su nombramiento por escrito y firmado. Enrique López Tlachi, fue elegido como tesorero.

No te pierdas:➡️Quita cabildo obra pública a Texcacoac

Entre las presuntas irregularidades detectadas se encuentra que el hoy extesorero de la “Comisión para la Adquisición de un Predio para un Nuevo Panteón”, Efraín Gochis, se negó a abrir una cuenta mancomunada en una sucursal bancaria y que, sin dar datos precisos, él mismo dijo que de lo recolectado ya se habían gastado más de 70 mil pesos por concepto de papelería para adquirir libros de registro, lonas y gastos de representación, entre otros, lo que la comunidad consideró como egresos exorbitantes.

Policiaca En Chiautempan, intentan robar el dinero de inscripciones

Aunado a ello, no tuvieron la capacidad de gestionar ante las instancias municipales, estatales y federales aportaciones económicas que abonen a la adquisición del predio para el nuevo panteón, el cual resulta necesario al estar saturado el actual que tiene más de 50 años de existencia.

No dejes de leer:➡️Surge otro problema de límites territoriales, en Chiautempan

Asimismo, Pablo Rivera Ramírez y Efraín Gochis Ipatzi son acusados de acordar en una reunión privada la compra-venta de un terreno propiedad del ciudadano Javier Ipatzi Tolteca, pero sin informarlo previamente a la ciudadanía, pues si bien fueron nombrados para ese trámite, no socializaron la información, lo que dio pauta a especulaciones.

NO DIERON INFORMES REALES A LA COMUNIDAD

En breve entrevista, el nuevo presidente de la Comisión, Jordan Zamora García, informó que hasta hoy se desconoce a cuánto asciende la cantidad que recibieron los integrantes de la excomisión al no dar informes reales y detallados, pero por versiones extraoficiales se sabe que la cantidad rebasa los 200 mil pesos, incluidos 20 mil pesos que públicamente dio el presidente de comunidad en la asamblea de mayo por cobros de inhumaciones de septiembre de 2021 a marzo de 2022.

Continúa leyendo:➡️Regresa a su hogar joven extraviado en Chiautempan

Asimismo, indicó que el terreno que habían planteado adquirir, es muy pequeño y caro, comparado con los que poseen otros vecinos en la misma zona donde se plantea ubicar el nuevo panteón, la Prolongación 10 de Mayo, como referencia en las inmediaciones del Centro de Salud Urbano.

Dijo que aunque ya había un convenio firmado entre la anterior Comisión con el vendedor, esa opción queda descartada porque el mismo dueño del predio, Javier Ipatzi Tolteca, informó que no le dieron dinero y no quiere meterse en problemas con la comunidad. La primera opción de compra es un terreno con medidas 16.40 metros de frente por 166 metros de fondo, con un total de 2 mil 732 metros cuadrados y un costo promedio de 900 pesos por metro, lo que da un total de 2 millones 250 mil pesos. No obstante, existe como segunda opción un terreno propiedad del señor Eulalio Ipatzi, que mide 10 mil 539 metros cuadrados con costo promedio de 660 pesos el metro.

Entérate:➡️Destituyen a Comisión de agua impuesta en Texcacoac, Chiautempan

No se descarta que Pablo Rivera y Efraín Gochis sean denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de robo, abuso de confianza y los que resulten.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios “Mayoritea” cabildo al alcalde de Chiautempan

Policiaca Pobladores de San Pedro Tlalcuapan linchan a presunto ladrón en este Viernes Santo