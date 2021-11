En el centro de Zacatelco aumentan festejos y movilidad

La celebración del Día del Músico, una exposición artesanal y un evento de payasos aumentaron este domingo la concentración de personas en el parque principal de Zacatelco.

Al avizorar la cuarta ola del nuevo coronavirus, familias completas se han relajado, prueba de ello es la falta de uso de cubrebocas que aumenta riesgos de contagio por Covid-19.

Este domingo el zócalo de Zacatelco se convirtió en un tianguis sin medidas de control por la ausencia de personal de Protección Civil y de Salud de la comuna.

Un grupo local celebró por adelantado el Día del Músico, por lo que durante la tarde-noche se aglutinaron ciudadanos gustosos del baile y de escuchar temas románticos de antaño y cumbia, entre otros géneros.

En otra área del zócalo fue colocada una carpa para exposición artesanal de alrededor de 20 comerciantes, lo que transformó la zona en un tianguis dominical donde también atrajeron a personas la presentación de payasos y exponentes de danza prehispánica.

Antonio Marroquín Hernández, quien es vecino de la Sección Primera, señaló que estos eventos generan más contagios, “pero no queremos entenderlo, es un momento muy delicado en nuestras vidas, nos tocó vivirlo y todavía hay quienes no lo asimilan ni combaten con la responsabilidad debida”.

Este domingo, un día después de la conmemoración de la Revolución Mexicana, fue amplia la movilidad de personas en las avenidas Lerdo de Tejada y del Parque, que comunican con el mercado municipal y la carretera federal, donde se ubican paraderos de transporte público con destino a las capitales de Puebla y Tlaxcala, y municipios circunvecinos.

Además, feligreses acudieron a la parroquia para escuchar la eucaristía dominical en horario matutino y vespertino.

Para estas fechas, previas a las decembrinas, el Ayuntamiento quitó el acordonamiento en el zócalo y abrió la comercialización de puestos, por lo que se vio activo con el cobro por renta de espacios.

Alfonso N., músico de profesión, dijo que tiene claro que la pandemia es todavía un peligro, pero “necesitamos trabajar, de no hacerlo no tenemos recursos para mantener a nuestros hijos, nadie me va a mantener ni a dar dinero para salir adelante. Esto es un riesgo pero ya no podemos esperar más”.

Tlaxcala se encuentra en semáforo verde y la movilidad social incrementó en la región sur de la entidad.





