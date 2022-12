En Santa Apolonia Teacalco, acusa síndico a alcalde de obstaculizar su labor

La síndico de Santa Apolonia Teacalco, Natividad Portillo Solís, acusó al presidente municipal, Óscar Portillo Ramírez de obstaculizar su trabajo, al ocultarle información pública y de mantener reiteradamente un “silencio administrativo”.

Municipios Desiste Santa Apolonia Teacalco de delimitación territorial

A través de una solicitud ingresada al despacho del alcalde, la abogada del pueblo solicitó copia de las cédulas de observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, del Congreso del Estado, para seguimiento o solventación de las mismas y procurar una correcta administración pública. No obstante, aseguró, el alcalde ha incurrido en reiterada omisión para informar lo referente al estado que guardan las finanzas municipales y, recientemente, solo se limitó a pedirle al titular de la dirección de Obras Públicas que le proporcionara los datos a la representante popular. “El funcionario se comprometió a proporcionarme los pormenores sobre las observaciones solventadas y es fecha en que lo sigo esperando, es decir, hace caso omiso a sus compromisos institucionales”, lamentó.

No dejes de leer:➡️Surge conflicto en Santa Apolonia Teacalco por elección de usos y costumbres

Portillo Solís aseguró que el munícipe impone su particular criterio de solución, en el marco de su leal saber y entender, respecto del estado de asuntos municipales, caracterizados por la opacidad y el silencio administrativo.

Municipios Reprueban exámenes policías de Teacalco

Agregó que esas acciones la dejan en completo estado de indefensión y violentan el desempeño de sus facultades y obligaciones como síndico municipal.

Nunca me he negado, ni me niego a cumplir a cabalidad el desempeño de mis facultades y obligaciones conferidas por los artículos de la ley del estado de Tlaxcala y esta vez no será la excepción, sentenció.

Entérate:➡️Desiste Santa Apolonia Teacalco de delimitación territorial

La abogada del pueblo nuevamente solicitó el pliego de observaciones, para que proceda a realizar su trabajo, en defensa del patrimonio público municipal, propiedad de Santa Apolonia Teacalco.

Recientemente, la síndico acusó al alcalde de desistir del proceso de delimitación territorial con Nativitas.

LEE MÁS:⬇️

Municipios Santa Apolonia Teacalco, de fiesta pese a restricciones; 28 de febrero día del mole Municipios Pobladores desconocen a autoridad de San Antonio Teacalco