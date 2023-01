Entrega Ángelo Gutiérrez trabajos de rehabilitación en preescolar La Abejita

El presidente municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, el panista Ángelo Gutiérrez Hernández hizo entrega a la comunidad estudiantil de Tepetomatitlán, de los trabajos de rehabilitación del inmueble que alberga la escuela preescolar La Abejita.

Municipios Resurge disputa territorial de Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe

Ante niñas y niños, padres de familia y autoridades escolares, entregó estas obras de remozamiento y mantenimiento en pintura de aula, bodega y bardas, así como la impermeabilización del techo de los baños, colocación de luminarias, además de rotular las letras que identifican a la escuela que forma parte del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe).

Ángelo Gutiérrez refrendó su compromiso por seguir trabajando para mejorar las condiciones de todos los sectores y rubros de la población. Cortesía | Gobierno de Apetatitlán

Municipios Concreta Ángelo Gutiérrez acciones a favor de la gente

La directora del plantel, Martha Patricia Serrano Delgado agradeció el respaldo del presidente Ángelo Gutiérrez, pues enfatizó que “fue un compromiso que se hizo, y con esto, está claro que el presidente cumple y el vamos a seguir trabajando, esperamos que el apoyo se mantenga a favor de los niños, quienes se encuentran muy contentos por el cambio que tiene su institución”.

No te pierdas: ➡️ Tlaxcala tendrá internet gratis en sitios públicos

Ángelo Gutiérrez refrendó su compromiso por seguir trabajando para mejorar las condiciones de todos los sectores y rubros de la población. Cortesía | Gobierno de Apetatitlán

Ante la supervisora de este subsistema, Diana Rodríguez, el presidente Ángelo Gutiérrez expresó a los directivos y padres de familia que uno de los compromisos de su administración es la búsqueda permanente de mejorar las condiciones de los planteles educativos del municipio, por lo que la atención a esta petición fue de manera pronta.

No te pierdas: ➡️ Llega a 22 municipios de Tlaxcala Internet para Todos



Desde que fui delegado del Conafe, busqué mejorar las condiciones de estos planteles, porque a veces, muchos de ellos no cuentan con aulas y los niños reciben clase en bodegas o hasta bajo un árbol. Tengo claro que si no fuera por Conafe muchos niños no tendrían posibilidades de estudiar y conocer un nuevo horizonte”, apuntó.

Ángelo Gutiérrez refrendó su compromiso por seguir trabajando para mejorar las condiciones de todos los sectores y rubros de la población. Cortesía | Gobierno de Apetatitlán

Lee más: ➡️ Disciplina, vital para gobernar Apetatitlán: Ángelo Gutiérrez

Por ello, refrendó su compromiso por seguir trabajando para mejorar las condiciones de todos los sectores y rubros de la población, en especial, en materia de educación, pues “vamos a ir poco a poco a mejorando, hay que cuidar todo lo que ahora tenemos, porque es el patrimonio de todos ustedes y de las futuras generaciones, pero estoy seguro que este plantel, como ahora está, es uno de los mejores planteles de todo el estado”.





LEE MÁS: ⬇️

Local Efectivo, marco normativo de Apetatitlán, dice alcalde

Municipios Casa del Abuelo en Santa Cruz Tlaxcala da vitalidad a adultos mayores