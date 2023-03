Exigen vecinos no privatizar unidad Charro Carvajal

Ante las limitantes de ingreso a algunas áreas de la unidad deportiva Blas “Charro” Carvajal a vecinos de la colonia La Loma Xicohténcatl, de la Capital tlaxcalteca, inconformes exigen que el espacio no sea privatizado. Con una lona colocada al exterior del espacio deportivo, manifiestan que “los vecinos no permitiremos la privatización de la unidad deportiva Blas “Charro” Carvajal”, basado en lo que establece el artículo IV, fracciones V y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debido a que el acceso a las canchas de pasto natural y sintético para practica de futbol soccer sigue siendo limitado para los usuarios, han surgido comentarios entre los colonos de una supuesta privatización, lo que generó alerta al sostener que es un espacio público y de uso comunal.

Ante esta situación un grupo de vecinos solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación, pues señalan que no existe respuesta del ayuntamiento de Tlaxcala y no han aclarado la supuesta información de que el espacio se va a privatizar tras la concesión a un particular.

La inconformidad ha crecido entre la población, debido a que el espacio sigue siendo utilizado como bodega de luminarias retiradas de comunidades en las que esta siendo aplicado el programa “Que se haga la luz en Tlaxcala”, además de que no han sido retiradas del lugar patrullas que no operan desde hace más de un año. Pese a que la autoridad municipal se comprometió a retirar los objetos ajenos al espacio deportivo y trabajarían en la dignificación del lugar, a una semana se mantienen las luminarias, el espacio sigue operando como corralón y estacionamiento de personal del ayuntamiento que trabaja en el área.

