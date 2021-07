Firma alcalde electo de Chiautempan pacto de civilidad

El alcalde electo de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, firmó el pacto de Civilidad, Honestidad y Transparencia con la síndico municipal y siete regidores que van integran el Cabildo de la administración 2021-2024.

El acuerdo está integrado por seis compromisos y es respaldado por la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros.

Los objetivos son:

Responder a la demanda ciudadana;

Establecer un gobierno honesto y transparente

Rindan cuentas de sus acciones y ejercicios de recursos

Programas públicos a la sociedad.

Al respecto, Jiménez Romero afirmó que este compromiso es el primero hecho en varios años de historia en Tlaxcala y sin duda traerá un cambio a Chiautempan, de ahí que aseguró se inició una nueva etapa de gobierno.

También adelantó que mediante esta alianza con la síndico y regidores de su gabinete llegará la Cuarta Transformación a la comuna sarapera, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

LOS COMPROMISOS

Conducir un gobierno honesto y transparente, que rinda cuentas de sus actos a la población es el primer compromiso del pacto, mientras que el segundo está basado en asumir cabal y puntualmente las obligaciones establecidas en disposiciones jurídicas.

El tercer compromiso es garantizar a la ciudadanía que, en el desarrollo de sus funciones y actos de gobierno, no tolerarán actos de corrupción y la vulneración de derechos a las personas; seguido del cuatro punto, que es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y de sus gobernantes.

El quinto pacto es promover como integrantes del ayuntamiento lo siguiente: para el alcalde transparentar y rendir cuentas de los ingresos y egresos; a la síndico, coadyuvar en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades al cuidado del patrimonio municipal; en tanto para regidores, es transparentar y rendir cuentas de las acciones que realicen en las Comisiones que se les asignen.

Finalmente, el sexto acuerdo es trabajar en equipo durante la ejecución de una nueva forma de gobernar, donde la ética pública este basada en el respeto, confianza y altos estándares de integridad.

SON EJEMPLO DE QUERER HACER BIEN LAS COSAS: CUÉLLAR

Al ser testigo de honor del pacto de Civilidad, Honestidad y Transparencia del próximo gobierno de Chiautempan, la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, resaltó que “son un claro ejemplo de querer hacer bien las cosas”.

En ese sentido, exhortó a los demás municipios a tomar este ejemplo de trabajo para legitimar sus gobiernos, pero sobre todo transparentar los recursos que son destinados al pueblo y para el pueblo.

Lo que quieren los ciudadanos es que entregamos buenas cuentas, no solo es estampar una firma en un documento, es comprometernos a que vamos hacer las cosas, dijo.

Además, aseveró que su administración será uno que tenga datos abiertos y mayores compromisos para la justificación de ingresos y egresos, mediante plataformas digitales y mecanismos de transparencia que den acceso a toda la ciudadanía.

Cuentan conmigo Chiautempan y demás municipios; tendrán una gobernadora cercana para atender las necesidades y a sus ciudadanos,finalizó Lorena Cuéllar Cisneros.

