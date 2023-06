Hartazgo social llevó a intento de linchamiento

El intento de linchamiento de una persona, la noche del pasado domingo en Xicohtzinco, es resultado al hartazgo ciudadano, aseguraron integrantes del movimiento por la recuperación de este municipio.

Un día después de que un presunto ladrón fue golpeado en la Sección Tercera y obligado a caminar hasta el centro de la población, la señora Lucía N., mencionó que viven en la ingobernabilidad y falta de interés por poner orden en la administración pública.

En el plantón que mantienen al exterior de la alcaldía sostuvo que son dos años de incertidumbre, “el hartazgo de la población se nota, prueba es lo que se vio en la noche, estamos ante tanta indiferencia e ingobernabilidad”.

Enfatizó que durante dos años se involucran muerte, sangre, personas que han sido limitadas de su vida como Fernando N., presuntamente baleado por el expresidente municipal José Isabel N.; pérdidas como Gabriel N., “es preocupante lo que vivimos en Xicohtzinco”.

Subrayó que el hartazgo de la población es porque no hay día en el “que no vivamos robos a casas habitación, a transeúntes, a vehículos, no hay alumbrado, no hay seguridad, es una burla la policía municipal, personal de Protección Civil se la pasa tomándose fotos, pero la realidad es lo que vivimos”.

Señaló que la gente detuvo al hombre acusado de robo el domingo pasado en la calle Mártires de Xicohtzinco y lo llevó al centro “porque busca el apoyo del movimiento, es lo que representa a la población, si bien no para todos, porque hay una parte que está en nómina del municipio, es la gente que tira al movimiento; lo cierto que cuando suceden robos y atracos acuden al movimiento, es el que respalda, apoyo o al menos acompaña”.

Ciudadanos de Xicohtzinco sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Gobierno en la ciudad de Tlaxcala para abordar el problema de la seguridad pública.