Histórico, gobierno de Tenancingo: Alcaldesa

A 640 días de administración municipal, la alcaldesa de Tenancingo, Micaela Guzmán Guzmán, resaltó las acciones emprendidas con sentido humano y con una perspectiva feminista, algo impensable e histórico en la agenda política del sur de Tlaxcala.

Municipios En Tenancingo, unidad de género da resultados

Refirió que quedó atrás el Tenancingo sombrío, sin orden, sin obras integrales, cerrado a los visitantes, para dar paso a una transformación del municipio, con un marcado impulso a la cultura y las artes.





En seguridad, puntualizó que mejoró las condiciones de la comisaria municipal con el rescate de una patrulla abandonada y la restauración de las celdas como lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con sentido humano se ha acercado a estudiantes para invitarlos a superarse cada día. | Jesús Zempoalteca

Además, resaltó el esfuerzo para lograr la certificación de todos los elementos, así como la disminución del abandono de cuerpos en la zona limítrofe Tlaxcala – Puebla debido a los recorridos que llevan a cabo y la disminución de robos a tiendas de conveniencia y de autopartes.

Incrementó la participación ciudadana

Policiaca Balean a comerciante para robarle dinero en efectivo, en Tepeyanco

De igual forma, reconoció que en las últimas semanas la participación ciudadana se elevó al hacer uso de los números de emergencia, lo cual le sirvió para que el gobierno estatal los considerara en la primera etapa de equipamiento con tecnología a través de un Centro de Comando y Control, cuyo avance es de 16 cámaras y ahora será más robusto con el apoyo estatal.

Por otro lado, destacó el trabajo integral para el rescate del tejido social a través de la cultura, en donde en coordinación del Gobierno del Estado, se han llevado a cabo actividades de manera exitosa en el recién inaugurado Teatro al Aire Libre con la participación de la primera actriz Diana Golden.

De igual manera, la incorporación del municipio a Noche de Museos, así como la visita de 60 ministros de la Organización de las Naciones Unidas programada para junio en compañía de la secretaria federal de Cultura, Alejandra Fraustro, en donde visitarán el teatro al aire libre para apreciar la obra “Hijas del Maíz”, escrita y producida por el Semillero Creativos de Artes Escénicas de Tenancingo, Tlaxcala.

Policiaca Combate Tenancingo el hurto de vehículos

DEJARON DE RENTAR UN LOCAL

En otro tema, Guzmán Guzmán aseveró que rescató un espacio ubicado en el auditorio municipal y ahora es ocupado por el Sistema Municipal para la Familia de Tenancingo, entonces, dejaron de rentar locales y aprovecharon un lugar abandonado por años.

También resaltó la inversión histórica para la reubicación de un pozo y con ello dio solución al problema de desabasto de agua que tenían desde hace años, además, era una demanda social.

“Este nuevo pozo está pensando para abastecer a la población hasta el 2050, la obra es de impacto, pues pensamos en las nuevas generaciones… Tenancingo se encuentra entre los cobros mensuales más bajos del Estado por el abastecimiento del potable, pues es de 20 pesos”, aseveró.

Policiaca En una riña, asesinan a un hombre en baile de Tenancingo

Finalmente, afirmó que seguirá trabajando arduamente para cumplir lo prometido aunque “no ha sido fácil, pues me enfrenté a una actitud machista, donde la decisión de una mujer siempre está en el ojo del huracán”.

La alcaldesa atendió el tema de seguridad: mejoró las condiciones de la comisaria municipal con el rescate de una patrulla abandonada y la restauración de las celdas como lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos.





Micaela Guzmán Guzmán, alcaldesa de Tenancingo

Dentro de Cabildo he batallado porque la decisión de una mujer sea respetada, pues es ahí donde se debe anteponer el bienestar poblacional y no personal como se venía dando en anteriores administraciones, pero no cesaré, hay muchos pendientes históricos, problemas y retos por enfrentar, los cuales, no debemos normalizar