Mejora seguridad pública en Tlaxco

La administración pública municipal de Tlaxco 2017-2021, recibió una comandancia de policía con dos patrullas, una de ellas descompuesta, sin equipos de radio-comunicación, ni de defensa personal para los 53 elementos que la conforman; a tres años de gobierno se han adquirido 25 nuevas unidades, 21 equipos de radiocomunicación, un centro de video-vigilancia nuevo (C2), se remodeló la comandancia y se ha capacitado al personal.

Municipios Inicia Censo de Población en casa de la alcaldesa de Tlaxco

La alcaldesa Gardenia Hernández Rodríguez destacó que su administración ha atendido el tema de la seguridad pública con responsabilidad, “hemos realizado todo lo administrativamente posible para crecer en seguridad, y eso no se puede negar; ahí están las nuevas patrullas y moto patrullas, los equipos de radio-comunicación, el C2 y la alerta vecinal, simplemente no hay precedente de una administración que en tres años haya invertido en la adquisición de todas estas herramientas”, enfatizó.

Explicó que estos avances han sido gracias a la toma de decisiones y apoyo de todos los integrantes del ayuntamiento, “la comunicación y respaldo que en su momento han brindado el síndico, regidores y presidentes de comunidad, ha permitido concretar acciones en esta materia. Reconozco que la percepción social a nivel nacional es difícil, sin embargo un aumento de seis puestas a disposición al Ministerio Público en 2018 a treinta y nueve en el año 2019, son cifras contundentes”, explicó.

Imperante visibilizar violencia de género: Leticia Hernández



Continúa leyendo ➡ https://t.co/RgsHgob2i7#UnDiaSinNosotras #Mujeres pic.twitter.com/cXwOFNmVQe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 2, 2020

Nuevo parque vehicular

En el año 2017, el gobierno municipal de Tlaxco recibió solo dos patrullas, una de ellas sin funcionar, con las cuales se tenía que atender a las 38 comunidades y cabecera municipal, al finalizar ese mismo año, el municipio adquirió tres nuevas camionetas y cuatro moto patrullas, invirtiendo 1.6 millones de pesos en su adquisición.

La presidenta municipal destacó que en 2018, se adquirieron dos nuevas camionetas modelo Hilux, dos vehículos modelo Versa y cuatro motonetas modelo Yamaha SZ-RR, invirtiendo 1.7 millones de pesos en su adquisición. En el ejercicio 2019, refirió Hernández Rodríguez, la administración adquirió diez nuevos auto patrullas marca Nissan, modelo March 2020 y está por recibir una camioneta más, la cual será la primera patrulla de policía turística, que está en puerta de ser instaurada, realizando una inversión superior a los 2.2 millones de pesos.

El Papa enviará a México una misión contra abusos sexuales a menores



Los detalles en ➡ https://t.co/a8fZuXOkJ6 #Iglesia pic.twitter.com/1KXh2BjKlO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 3, 2020

Centro de videovigilancia C2 y alarma vecinal

Municipios Impacta grabación de serie en Tlaxco

El seis de febrero de 2019, se inauguró el nuevo Centro de videovigilancia C2, que cuenta con 28 cámaras robóticas, 74 cámaras fijas y un centro de mando con 13 pantallas, “una infraestructura que no tiene precedentes en la historia de Tlaxco”, destacó la alcaldesa Gardenia Hernández Rodríguez.

El 10 de junio del mismo año, se instaló e inauguró la primera alerta vecinal en el Centro Histórico de Tlaxco, la cual es controlada con una aplicación desde el smartphone de los ciudadanos residentes de las calles Independencia Nacional, Hidalgo, Aldama y Porfirio Bonilla.

Equipo de defensa personal y radio comunicación

En mayo de 2019, la alcaldesa, Gardenia Hernández Rodríguez, entregó equipos de defensa personal a los 53 elementos de seguridad pública y vialidad, con la finalidad de reforzar sus funciones en la prevención de delitos, el cual constaba de un bastón retráctil, candados de sujeción y gas, además fueron capacitados para el uso exclusivamente para preservar su integridad física.

Municipios Aplican $28 millones en obras de Tlaxco

El 2 de julio del mismo año, hizo entrega de 20 equipos de radio comunicación portátil a los elementos de seguridad pública y un radio base a la comandancia de la dirección de seguridad pública y vialidad municipal.

Por último, destacó que la infraestructura de seguridad pública de Tlaxco no es la misma que recibió en 2017, “hemos crecido y eso nadie nos lo puede refutar, aunque la percepción de inseguridad priva a nivel nacional, no se nos puede acusar que esta administración no haya hecho lo correcto, todos es perfectible y mejorable. Hasta el último día de mi administración seguiré trabajando por ello”, enfatizó.

RESULTADOS

La alcaldesa anunció que los resultados son un incremento del 500 % en las puestas a disposición en el Ministerio Público.

Poca exploración de sitios arqueológicos de Tlaxcala



Lee más aquí ➡ https://t.co/8MqOtHE9T9#Arqueologia #Cultura pic.twitter.com/d6W0jJ4lbw — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 2, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Instalan más de 12 Km de red eléctrica, en Tlaxco

Municipios Rescatar educación para abatir violencia, en Tlaxco: Gardenia Hernández