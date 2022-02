Mujeres de Amaxac apoyan a alcaldesa

“Nancy Cortés Vázquez, a seis meses de su gobierno en el municipio de Amaxac de Guerrero, sufre violencia de género de parte de sus opositores”, afirmó la activista social Argelia Vargas Álvarez.

Local Piden destituir a 6 servidores en Amaxac

Lo anterior, debido a que un grupo de pobladores protestó el pasado miércoles por la ley de ingresos, que derivó momentos tensos durante el diálogo con la autoridad y que terminó con el rescate de la alcaldesa por elementos policiales estatales.

Lee también: ➡️ En Tlaxcala modifican medidas sanitarias por Covid

Muchas mujeres, por diferentes circunstancias llegamos a vivir a Amaxac, de alguna manera somos nómadas, pero estamos unidas en diferentes movimientos desde hace mucho tiempo y ante la injusticia que se desarrolló en contra de nuestra presidenta, llegó el momento de alzar la voz, manifestó Vargas Álvarez.

De esta manera, un grupo de al menos 15 mujeres se instaló en la explanada municipal para exigir respeto y detener la violencia de género que afecta a la primera mujer que gobierna el municipio de Amaxac de Guerrero.

No dejes de leer: ➡️ Listo, Plan Estatal de Desarrollo

Empero, el movimiento se proyectó inicialmente con una marcha con salida desde el puente que comunica al Centro Vacacional La Trinidad, a la explanada de la comuna, pero no prosperó y decidieron congregarse en el asta bandera.

Además, se tenía contemplado la participación del grupo Feminismo Tlaxcalteca, aunque finalmente no participaron.

Entérate: ➡️ Trabaja gobierno en certificación de policías estatales y municipales

Municipios Entre empujones y manotazos rescataron a alcaldesa de Amaxac

En un discurso de cinco minutos de parte de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Reyes Arias, abogó por el respeto a la alcaldesa y no a la discriminación, al grito de “no estás sola”.

Luego, la congregación de mujeres terminó, que a decir de quien también encabeza el proyecto “Roperito Abierto”, Argelia Vargas, “quizás seamos pocas, pero es un movimiento pacífico de mujeres que exigimos respeto y que somos solidarias con la alcaldesa para que le den oportunidad de desarrollar el proyecto que trae hacia el municipio”.

Lee también: ➡️ Capacita Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas a alumnos foráneos

Finalmente, la más joven del grupo, Fátima Montiel destacó que las agresiones que sufre la alcaldesa se deben por el simple hecho de ser mujer… una mujer también puede gobernar, no sólo los hombres, que a ellos los dejan trabajar y les vale, pues no hacen nada, ahora que hay una mujer no les parece, pero por qué agreden física y verbalmente a una mujer, cuestionó.

No te pierdas: ➡️Cuenta Sesa con pruebas suficientes para detectar Covid-19

Continúa leyendo ⬇️