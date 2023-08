Reventa caracteriza a los diversos eventos en el Foro del Artista de la Feria Huamantla 2023

La reventa ha caracterizado los eventos que se han desarrollado en el Foro del Artista de la Feria Huamantla 2023, lo que ha generado malestar entre los visitantes locales y nacionales.

No es un fraude, fraude sería que no diéramos ni boletos ni hubiera eventos o que trajeramos artistas que no son... la verdad es que lo hacemos para todos y lamentablemente tenemos un lugar con un aforo controlado de 10 mil personas justificó el alcalde Salvador Santos

La inconformidad se ha manifestado en redes sociales y en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Huamantla y de la feria anual, donde no sólo se cuestiona la marcada reventa, sino también el límite el aforo y las pocas para distribuir el boletaje.

La noche de este viernes 18 de agosto está programado el concierto del artista Edén Muñoz, cuya presentación ha resultado atractiva para miles de sus fanáticos, pero muchos no pudieron alcanzar un boleto. Además, en próximos días está prevista la presentación de "Cardenales de Nuevo León", "Grupo Bryndis", "Grupo Palomo", "Moderatto", entre otros.

ES UN AFORO CONTROLADO: ALCALDE





Al salir en defensa de lo que ocurre, el alcalde Salvador Santos Cedillo manifestó que a diferencia de administraciones pasadas en la actual feria se cuenta con un lugar techado para cubrir de la lluvia, con seguridad y cerca de los juegos mecánicos.

Sobre la reventa de boletos, el munícipe huamantleco expusó que es un tema que no es del Ayuntamiento, además de que ya se ubicó a revendedores y los folios difundidos en redes sociales serán cancelados.

La reventa a causado posturas encontradas en redes sociales, mientras algunos afirman que al gobierno de Salvador Santos Cedillo se le ha ido de las manos cada uno de los eventos, otros lo han felicitado por la buena coordinación para que: "no vaya a pasar lo del otro presidente que hizo un baile en pleno centro de la ciudad y se armó la batalla porque no hubo un límite de gente y menos de venta de alcohol ni revisión, así como lo hace está excelente".

Es una cuestión ciudadana y "quien se formó y está vendiendo los boletos hace mal, pero cómo vamos a saber que Juanito, Pedrito o Merenganito va a venderlos, a mi lo que me interesa es que se diviertan en un lugar seguro y con aforo controlado”, defendió el alcalde Salvador Santos