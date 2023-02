Separos de Nanacamilpa, en mal estado

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 05/2022 al municipio de Nanacamilpa, por la muerte de un hombre en los separos, el alcalde Oswaldo Manuel Romano Valdés la ignoró y mantiene las celdas en pésimas condiciones.

En la administración anterior, un hombre se ahorcó en los separos preventivos, pues los policías municipales no vigilaron la estancia del detenido y no hay vigilancia de circuito cerrado, por ello, enviaron la recomendación a Romano Valdés, quien alegó no fue un hecho suscitado en su periodo y la desechó.

Efectivamente, la recomendación emitida deriva del expediente CEDHT/TVG/12/2021, iniciado el nueve de agosto de 2021, pero la presidenta, Jakqueline Ordóñez Brasdefer refirió que la recomendación recae en la institución pública y no en una persona.

Mientras, las garantías violentadas por la autoridad fueron el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, y omisión de cuidado.

Por otro lado, en un recorrido efectuado por los separos del municipio, El Sol de Tlaxcala pudo constatar que existen bastantes carencias; los detenidos no reciben un trato humano y digno, los encierran en espacios que emulan calabozos, obscuros, sin iluminación natural o artificial y sin protección a la salud.

Nanacamilpa cuenta con dos celdas, y en ambos espacios existen bases de concreto como cama, a los detenidos no les brindan un colchón o colchoneta para que se acuesten y tampoco les otorgan cobijas o mantas para cubrirse del frío, amen, carecen de servicio de agua potable.

Los barrotes de las puertas se encuentran por demás oxidados y las paredes azules pintarrajeadas con puntas, es decir, los detenidos encuentran la forma de introducir armas punzantes.

El alcalde no ha invertido en el mejoramiento de los espacios de detención, solo se ha limitado a compra uniformes y unidades automotoras para los elementos, aunque no estén capacitados.