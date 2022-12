Suspende labores Servicios Municipales de Tenancinco

El personal de Servicios Municipales de Tenancingo replicó el paro de labores que iniciaron los elementos de seguridad desde el miércoles pasado, pues no les han pagado el aguinaldo y les deben dos quincenas.

Después de que los uniformados suspendieron las actividades de vigilancia, la alcaldesa Micaela Guzmán Guzmán no tuvo más que reunirse con ellos para pedirles su apoyo en la continuidad de los rondines, con la promesa de que les pagará el aguinaldo para el 31 de diciembre y retomaron las actividades.

Sin embargo, no corrieron la misma suerte los trabajadores del área de servicios, por ello, la mañana de este jueves también llevaron a cabo un plantón, en espera de platicar con la presidenta emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional.

La justificante de la presidenta fue que sus compañeros de Cabildo no le han autorizado el presupuesto de egresos de este año, por ello no puede disponer de los recursos públicos o caería en improcedencia financiera. Y es que, los ediles no comulgan con el quehacer administrativo de Guzmán Guzmán, por ello, se han negado a rubricar el presupuesto y mantienen un bloque opositor que supera en número a la presidenta y aliados, entonces, en cada sesión le dan el conocido “Cabildazo”.

Ante tal circunstancia, la munícipe no ha convocado a sesión de Cabildo desde hace cuatro meses, lo cual fue denunciado por el grupo opositor de regidores ante el Congreso local y el Órgano de Fiscalización Superior.

De ahí que los pleitos políticos han afectado a los trabajadores de confianza, que a la postre redunda en la falta de recolección de basura, pues el paro de labores del personal propiciará la acumulación de residuos sólidos o basura en los distintos barrios, que atraerán fauna nociva.

