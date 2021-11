Nominan a tlaxcalteca a Premio Internacional de la Paz Infantil

La sensibilidad en su vida interior, el amor por sus semejantes y transmitir seguridad a los infantes, sobre todo sus derechos, ha llevado a Fátima Sánchez Ramírez a estar entre los 29 nominados para recibir el Premio Internacional de la Paz Infantil que promueve la organización holandesa Kids Rights.

La adolescente de 16 años, originaria del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, desde su niñez ha soñado con crear una fundación que proteja de la injusticia a los menores de edad, además de un albergue que dé hospedaje, alimentación y estudio a los más vulnerables.

De ganar el premio de 100 mil euros, afirmó que el ciento por ciento del recurso será para la obra social y acciones a favor del medio ambiente.

Y es que su nominación inscrita el 19 de abril de 2021 por el DIF estatal, en la pasada administración, contempla su trayectoria a favor del medio ambiente y contra la violencia a menores de 18 años.

De esta manera, en el premio participaron 160 niños y adolescentes de 39 países, de los cuales llegaron a la fase final sólo 29 historias de vida, entre ellas la de Fátima Sánchez Ramírez.

HACE HISTORIA

La estudiante del tercer semestre de preparatoria, que cursa a distancia en el Instituto Politécnico Nacional-Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número nueve “Juan de Dios Bátiz” de la Ciudad de México, es la primera tlaxcalteca nominada para obtener la distinción.

Además, su fe católica y su devoción a la Virgen de Fátima, como su nombre de pila, han alimentado su amor por los infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Y con firmeza al hablar como buena oradora, segura de sus ideales, pidió a los infantes y adolescentes queluchen por sus sueños, trabajen día con día para alcanzarlos, tengan muchísima confianza y esperanza, pero jamás se rindan.

SENSIBLE DESDE SU NIÑEZ

Desde los siete años de edad, a Fátima Sánchez le duele ver niños y jóvenes en situación de calle.

Guiada por sus padres, Alma Xóchitl Ramírez García y Raúl Sánchez Espíndola, sabe que los sueños se convierten en realidad cuando se trabaja con esmero y honestidad, y está preparada para aceptar los resultados del jurado del Premio Internacional de la Paz Infantil.

No hay derrota ni victoria, el mérito de estar entre los 29 seleccionados la inspiran para alcanzar sus anhelos, además de seguir con pláticas y conferencias que imparte sin fines de lucro en diferentes instituciones educativas para que los infantes conozcan sus derechos y qué hacer en caso de que sean vulnerados.

FUE NIÑA DIFUSORA

Impulsada por Diana Arana Cuamatzi, expresidenta honorífica del DIF municipal de Santa Cruz, y apoyada por el entonces alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez, en el año 2019 conquistó la designación de DIFusora estatal.

A partir de ahí fue la catapulta para la adolescente, que recién cumplió los 16 años de edad el pasado 15 de octubre. Después de compartir experiencias y conocimientos con los DIFusores de toda la república mexicana, su misión fue compartir sus conocimientos y orientar a la niñez sobre sus derechos.

Una buena experiencia, pero me impactó que muchos niños no conocen sus derechos o qué hacer en caso de que se vulneren sus derechos, también noté que muchos niños solo saben sus derechos básicos, pero no saben en qué consisten y no saben a dónde acudir, dijo Fati, como es conocida en su natal Santa Cruz Tlaxcala.

Fátima Sánchez Ramírez, nominada al Premio Internacional de la Paz Infantil que promueve la organización holandesa Kids Rights / Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

EL MEDIO AMBIENTE

No solo es defensora de los derechos de los niños, sino que asume una faceta importante en defensa del medio ambiente, ama las faenas de reforestación y las jornadas de limpieza en barrancas de su municipio.

Asimismo, fue acreedora de la presea Youth Awards 20/30, reconocimiento que otorgaron a 50 tlaxcaltecas líderes que hayan hecho un esfuerzo especial por su comunidad, Ahí, fue la galardonada de menor edad.

Ahora, como su fe a la Virgen de Fátima, que en su aparición a tres niños pastorcitos pidió que regresaran el día 13 de cada mes, Fátima Sánchez Ramírez espera el resultado que anunciará el jurado del Premio Internacional de la Paz Infantil el próximo 13 de noviembre.

7,000 árboles gestionó Fátima Sánchez ante la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación General de Ecología en el estado, que fueron plantados en su municipio. Acción a favor del medio ambiente.

Fundación Kids Rights Es una organización de ayuda y promoción internacional de niños con sede en Ámsterdam, Holanda. Se creó en el año 2003 y recauda fondos para proyectos independientes de ayuda local en varios países del mundo.

