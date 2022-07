Pese a señalamiento público, niega TSJE casos de nepotismo

La presidenta de Tribunal Superior de Justicia de Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, señaló que a pesar de los señalamientos de nepotismo al interior de la estructura administrativa que encabeza, no existen solicitudes formales de revisión de estos casos.

En entrevista, la jurista manifestó que es respetuosa de las posturas que se puedan generar por parte de litigantes o la sociedad en general, pero su obligación es hacer cumplir la ley, a favor de los justiciables y de las personas que laboran en el Poder Judicial.

Refirió que, desde que asumió la presidencia del TSJE solicitó a sus homólogos, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces y funcionarios a desempeñarse apegados a la ley, no obstante, reconoció que algunos tienen familiares trabajando en algunas áreas del Poder Judicial, pero fue clara que en algunos de los casos los familiares llegaron a su área de adscripción antes que el funcionario.

Habría que revisar caso por caso, si hay familiares de algunos funcionarios o magistrados, pero algunos tienen más de 20 años y tendríamos que revisar, en casos específicos con nombre y apellido , dijo.

Cortés Ornelas expresó que a la fecha no hay una solicitud formal para evaluar este tipo de señalamientos, por lo que, hasta que no se hagan los trámites correspondientes tendrá que centrarse en cumplir con las sesiones, audiencias y todos los trabajos que tiene pendientes por atender -manifestó-.

Enfatizó que no hay opacidad y no hay familiares míos en la estructura administrativa del Poder Judicial, eso lo deje muy claro desde el inicio de mis funciones en la presidencia, lo he dicho los sostengo , agregó que para clarificar las dudas que existen está dispuesta a transparentar la nómina, siempre y cuando se cuiden los datos sensibles y personales.

