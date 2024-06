Pide diputado José Temoltzin reestructuración en Acción Nacional, tras resultados de jornada electoral

“Muy mal en relación a lo que ofrecieron, a lo que se esperaba del nuevo PAN, pues vemos que de nuevo no tuvo nada, sino que hasta los municipios que se pudieron retener se perdieron y es un reflejo de la falta de coordinación, comunicación, inclusión, de oficio y, sobre todo, de la soberbia”, sostuvo el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, al evaluar el actuar de su partido tras la jornada electoral del 2 de junio.

El legislador advirtió que el PAN debe reinventarse, establecer nuevas reglas e ir a una tendencia de movimiento social más que un partido, en torno a lo que el país necesita y requiere, de ahí que verán cómo inicia este gobierno, pues posiblemente rectifique el camino con los ofrecimientos que hicieron en infraestructura, que mucha falta le hace al país y Tlaxcala, además de que ojalá no siga la dinámica de abrazos, no balazos.

Lamentó que haber perdido bastiones tan importantes como Apizaco y Apetatitlán sea la consecuencia y corresponsabilidad de muchos que han estado en las reglas de los partidos y el PAN paga las consecuencias de haber limitado la afiliación que tantos ciudadanos quisieron durante tantos años.

Sin embargo, puntualizó que no significa que eso no haya permitido tomar un trabajo responsable y elegir candidatos, posiblemente militantes o externos con perfiles diferentes y, sobre todo, con anticipación, pues lo que afectó mucho al partido es la falta de comunicación y demás, “cómo es posible que venía nuestra candidata y nadie se enteraba”.

Pésimo trabajo interno; de no ser por un aglutinamiento hecho con unos adoquines, de ahí en fuera no hicieron nada más, dejamos unidades de transporte, no consideramos a la militancia y se falló, pero hubo calma, esperemos que no haya una desbandada mayor, indicó.

Afirmó que debe acelerarse la renovación de este comité estatal, aunque descartó participar en ese proceso de renovación, puesto que tendría que consensuar con militantes y liderazgos muchas cosas que se requieren y ver en el nacional el cambio de Comité Ejecutivo y quien quede al frente tenga una apertura mayor y trabaje intensamente.

Finalmente, mencionó que es necesaria una reconversión total y la suma de todos esos partidos que quedaron débiles para formar un frente común de fuerzas con la intención de aportarle al país porque los partidos estarán mermados de recursos, entonces deberá haber ciudadanos comprometidos y que hagan que exista equilibrio.

"La única beneficiada fue la dirigente Miriam Martínez Sánchez, que recibió una diputación plurinominal y esperemos que haga un trabajo por Tlaxcala, no personal ni familiar”

José Gilberto Temoltzin, diputado local del PAN