Piden a centros "botaneros" de Sanctórum evitar multitudes

La alcaldesa de Sanctórum, Verenice García Zaldívar, informó que giró oficio a los centros botaneros, billares y a los expendios de bebidas embriagantes para que se ajusten a los horarios de operación y no permitan aglomeraciones o de lo contrario los clausurará.

“Se giraron oficios a los centros botaneros y lugares que expenden bebidas embriagantes, para informarles que deben cumplir con sus horarios, pues antes de tomar posesión observé que un antro que tiene muchos años operando en el centro no dejó de funcionar, a pesar de la pandemia y por eso se le notificó”, dijo.

Al igual que ese centro de diversión, la presidenta municipal comentó que Protección Civil Municipal también informó a los expendios de bebidas embriagantes y los billares ubicados en la Colonia Francisco Villa.

De igual forma, aseveró que acatarán las medidas acordadas por el Consejo Estatal de Salud, en el que pide a la ciudadanía no realizar eventos masivos, pues las autoridades municipales también tienen facultades para suspenderlos y no dudarán en ejecutar, aunque a la fecha no han organizado alguno.

PREOCUPA PAGO A SINDICALIZADOS

Por otro lado, García Zaldívar hizo un balance de sus primeros días de administración, donde señaló que su principal preocupación radica en el pago a las plazas de basificados, pues engrosan la nómina.

“Esos espacios elevan muchísimo el gasto en cuanto a nómina. Ahorita son 20 trabajadores con plaza, pero dos están de incapacidad, uno por cuestiones de salud y otro porque una chica dio a luz hace unos días”, detalló.

PENSIONADOS

La alcaldesa de Sanctórum dijo que su administración tendrá que atender el tema de dos pensionados, por lo que en total serán 22 plazas por pagar.

