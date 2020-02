Piden que retiren a migrantes, en Panzacola

A su paso por Panzacola, la población flotante centroamericana pide dinero sobre la carretera federal donde además limpian parabrisas de los automóviles que por ahí circulan.

Este hecho ha generado polémica en esta población del municipio de Papalotla, que colinda con la capital de puebla.

Alfredo Herrera Fernández, quien reside en el centro de la localidad, señaló que es riesgoso para los lugareños el que lleguen personas desconocidas, que huyen de sus países centroamericanos y que no saben cuál es su pasado, por lo que pudieran tener antecedentes penales sin que se conozca con claridad esa situación en México.

Refirió que en la vía federal, donde se concentran miles de vehículos durante una jornada diaria, llegan personas presuntamente migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Dijo que a pesar de que hay cámaras de videovigilancia de los sistemas C2 y C4, existe temor en habitantes, lo que ha provocado controversia en los grupos de WhatsApp creados para cuidar la seguridad de la comunidad.

Por su parte, Andrés López Arcos, otro de los ciudadanos de Panzacola, señaló que el tema de los indocumentados debe atenderse por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, y no esperar a que alguno de ellos cometa algún delito.

Sostuvo que han sido identificados algunos de los extranjeros como integrantes de bandas delictivas, entre ellas una que se ubica en el mercado de la localidad y que asaltan a transeúntes.

“En tema de seguridad, nuestro poblado está indefenso, ninguna policía entra a poner orden en el crucero de la carretera federal, es un área muy conflictiva”.

Propuso que la solución es que se establezca un punto fijo con personal de vialidad y tránsito además de evitar la anarquía que provoca el paradero de taxis.

“Son vicios que nadie le ha querido entrar. Al presidente de comunidad le queda grande el puesto, le escriben y reclaman, pero no dice nada”.

Añadió que Estados Unidos de Norteamérica está harto de los indocumentados, “y aquí llega gente de la frontera sur, no todos vienen a trabajar sino a delinquir, nos enfrentamos con esa población de tipo flotante, la no la debemos tener, pero no han hecho nada las autoridades estatales y municipales para evitarlo”.

TEMA DE MIGRACIÓN

Ismael Xicohténcatl Presa, presidente de comunidad de esta demarcación, señaló que el tema de seguridad es complejo, de ahí que necesita la intervención estratégica de los tres niveles de gobierno.

“Entiendo la inconformidad y molestia de los vecinos, pero estamos trabajando, en marzo se implementarán alarmas vecinales de pánico, en 2019 se pidieron más cámaras por lo que se prevé un municipio seguro”, refirió.

Reconoció que es de alto costo económico la adquisición de tecnología, “pero está aprobada para nuestra comunidad, los recursos no bajan como queramos, es en tiempo y forma, pero ya vienen”.

Del tema de los limpiaparabrisas dijo que a todos se les reconviene, se les pide que se retiren, pero de someterlos o detenerlos no está en sus facultades, ya que de hacerlo sin justificantes violaría sus derechos humanos.

El paso de la vía ferroviaria por Panzacola abre la posibilidad de que migrantes de Centroamérica se queden en esta comunidad tlaxcalteca.

Andrés López, vecino de Panzacola

