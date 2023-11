Por violencia de género destituyen a un directivo en primaria de Ixcotla, Chiautempan

Las acusaciones por violencia de género, machismo y agresión que ejerció el exdirector de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en Ixcotla, Chiautempan, derivaron en la destitución de Erubiel S., quien estuvo al frente de la institución educativa durante los últimos siete años, aseguraron padres de familia.

El pasado jueves, a las afueras de la institución educativa, los tutores evidenciaron en cartulinas que las maestras y madres cuentan con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero el directivo presuntamente violó diversos artículos de esa normativa.

Por lo tanto, pidieron un alto a la violencia de género y retomaron el caso de una maestra que fue despedida por ser mujer, hecho por el cual cuentan con comprobantes, según los argumentos de las asistentes.

Además, solicitaron no más intimidaciones ni violaciones a los artículos que protegen a las mujeres, de ahí que exigieron la salida del exdirector que ocupó el cargo hasta el pasado nueve de noviembre.

Mencionaron que la separación del cargo fue avalada por autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), durante la prolongada reunión sostenida en las instalaciones educativas.

En el diálogo expusieron las diversas irregularidades en la institución, que van desde diminución de matrícula, asignar a los estudiantes labores de aseo, fusión de grupos, malos manejos de los recursos, abuso de autoridad, prepotencia y falta de ética, entre otras acusaciones.

Personal de seguridad pública llegó a la institución educativa de Ixcotla. | Fabiola Vázquez

Externaron que no es la primera vez que solicitaron la destitución del directivo, pues las problemáticas no son recientes, pero su petición no había sido atendida, incluso acusaron a la supervisora de zona de ejercer amenazas para evitar la destitución.

Las madres de familia revelaron que este viernes arribó el nuevo director a la institución educativa, con quien esperan que el trabajo sea favorable para los escolares.

CETIS MANTIENEN CIERRE

Por otro lado, el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) Plantel 132, de Santa Cruz Guadalupe, en Chiautempan, permaneció cerrado este viernes, pues las autoridades federales siguen sin atender el conflicto que surgió desde el pasado martes.

Debido al cierre, las clases siguen suspendidas en el Cetis, pero los alumnos mantienen actividades escolares a distancia, las cuales son asignadas por algunos docentes. Los trámites administrativos siguen suspendidos, de ahí que constancias, boletas y otros procesos no pueden ser elaborados.

En este caso, la exigencia del Comité de Padres de Familia es que los integrantes de la asociación del ciclo escolar anterior y la subdirectora del plantel demuestren en que gastó los recursos obtenidos de las aportaciones voluntarias, las cuales ascienden a más de un millón de pesos.

Incluso, existe una denuncia en el Ministerio Público para quienes resulten responsables del mal manejo de recursos.

Finalmente, los inconformes esperan el arribo de autoridades federales de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial para atender el caso, pues de manera local no han brindado una solución.