Promueve la UATx una vejez saludable

El futuro de la población de Tlaxcala es el envejecimiento. Ante la problemática, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) implementó el programa La Universidad para/con personas mayores para atender a este sector y alejarlo del desgaste patológico, con el objetivo de formar personas autónomas, capaces y felices.

Cultura Casa de Cultura de Tlaxcala invita a sus talleres artísticos

En entrevista, Raúl Jiménez Guillén, coordinador del proyecto, reveló que la iniciativa surgió en 2018 y sigue vigente, está dirigido para personas mayores de 60 años de edad, quienes asisten a talleres gratuitos que desarrollan las funciones cognitivas y motoras, aprenden a valerse por sí mismas y vivir cada día con calidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Raúl Jiménez, coordinador de La Universidad para/con personas mayores. Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Definió al envejecimiento como un proceso de desgaste natural que sufre el organismo a lo largo del tiempo, pero en algunos casos el deterioro es mayor y presentan deficiencias y discapacidades, lo que es conocido como patológico. Por otro lado, están las personas que no registran daños severos, que encajan en el envejecimiento activo y saludable.

De lunes a viernes, las personas acuden a las actividades programadas en dos turnos, el matutino de 10:00 a 13:00 horas y el vespertino de 16:00 a 19:00 horas, en instalaciones de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, situadas en el campus rectoría de la UATx.

El programa ofrece clases sobre el manejo de redes sociales, hablan sobre la mortalidad en las ciencias y artes, talleres sobre danza para desarrollar la motricidad, títeres y derechos humanos, entre otros.

Lee más: ➡️ Aumenta en Tlaxcala población de adultos mayores, supera a número de nacimientos

UATX VELA POR LOS ADULTOS MAYORES

Raúl Jiménez Guillén imparte el taller ¿Hay vida antes de la muerte? La mortalidad en las ciencias y las artes. Foto: Cortesía | Berenisse Lozada

El coordinador del programa mencionó que la tarea de la universidad es cuidar y proteger a los adultos mayores, para lograrlo brinda dicha alternativa encaminada en el envejecimiento exitoso, que implica menor discapacidad y pérdida de funciones cognitivas.

Para ello, trabaja con un modelo para que las personas tengan bajas probabilidades de padecer una enfermedad o discapacidad, desarrollen un compromiso con la vida y logren alta capacidad cognitiva y física.

No te pierdas: ➡️ [Video] Hoy Día del Abuelo, prever para la vejez, práctica poco usual

Precisó que la muerte es una preocupación para este grupo poblacional, pero no saben cuándo ocurrirá, de ahí que deben ocuparse de su cuerpo, funcionalidad cerebral, estructura física, salud y alimentación, aspectos que permitirán el bienestar.

Respecto a los avances del programa, detalló que el proyecto fue presentado en la Universidad de Oxford, pero también cuenta con publicaciones en revistas y libros especializados en vejez.

Algunos de los logros de La universidad para/con adultos mayores son la consolidación como un espacio de formación para futuros profesionistas que atenderán a estas personas, con un carácter formativo y didáctico. Otro es el desarrollo de valores en los alumnos de las licenciaturas, quienes aprenden a respetar a este grupo poblacional, tienen un panorama distinto del tiempo de las personas, están dispuestos a escucharlos y trabajan a su ritmo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así, la universidad se convierte en un espacio de reunión y relación con otros, donde pasan tiempo de calidad, establecen relaciones intergeneracionales y mejoran la interacción con sus seres queridos, destacó.

Para inscribirse a los talleres, los interesados deben presentar copia de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, así como un número telefónico. Además, deben saber leer y escribir, así como, desplazarse por sí mismos, pues en las clases no aceptan a familiares.

¿CÓMO SURGE EL PROGRAMA?

Te recomendamos: ➡️ Envejecimiento, un tema poco estudiado

Raúl Jiménez detalló que el dato sobre el incremento de personas mayores de 60 años de edad en Tlaxcala está sustentado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues existen más adultos mayores, que infantes de cero a cinco años de edad.

El académico de la UATx reveló que ese aumento es acelerado, pues en un comparativo entre el censo de 1990 y del 2000, reportaron un alza del 28 %, mientras que en la siguiente década que comprendió de 2000 a 2010, el registro determinó un incremento del 38 %, pero entre el 2010 y el 2020 la cifra fue superior al 50 %.

Aseveró que, en la entidad, la población sigue aumentando, pero no por los nacimientos, pues han detectado que la esperanza de vida es más amplia, lo que significa que existen más adultos mayores y la tendencia seguirá al alza.

Más información: ➡️ Celebran a abuelos de Chiautempan

Agregó que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), seis de cada 10 tlaxcaltecas viven en condiciones de pobreza; mientras que datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detallan que al menos el 70 % de la población económicamente activa labora en el mercado informal, situación en la que están inmersos los adultos mayores.

Ante ese panorama de informalidad, la población de 60 años y más tiene dependencia económica, de salud y en cuidados.

El coordinador indicó que, la mayoría de las personas mayores no cuenta con seguridad social, de ahí que no gozan de pensión, lo que hace que sus gastos y servicios médicos dependan de sus familiares.

Local Contribuye Bienestar de Tlaxcala en detección de cáncer

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En contraste, las personas que cuentan con pensión también tienen dependencia económica, pues el recurso que perciben puede ser contributivo y no contributivo, el primero consiste en una aportación descontada del salario para pagar servicios de salud, medicinas, incapacidad y la compra de una vivienda; pero siete de cada 10 tlaxcaltecas no gozan de estos beneficios por estar en la informalidad, ellos solo pueden acceder a la pensión no contributiva, que es el recurso que aportan programas federales, pero solo perciben el 40 % de un salario mínimo y con eso debe vivir.

Respecto a los cuidados, indicó que este grupo poblacional no cuenta con espacios suficientes para pasar su vejez, pues en la entidad solo existe el asilo de Españita, uno en Ocotlán, Tlaxcala, y una casa de reposo en Zacatelco, de ahí que la mayoría está al cuidado de sus familias. Además, para otros casos, existe el sistema Xocoyote/Xocoyota, una estrategia que determina que el último hijo/hija deben atender a las personas mayores a cambio de apropiarse de la vivienda.

En cuanto a la salud, un gran porcentaje de estas personas no cuentan son seguridad social y deben acudir al IMSS-Bienestar, pero muchas veces no están incluidos los tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas y están obligados a buscar como resolver la situación.

Continúa leyendo: ➡️ Se debe romper con estereotipos respecto a los adultos mayores

PROGRAMA SATISFACE A LOS PARTICIPANTES

El programa La Universidad para/con personas mayores resulta gratificante para los usuarios, quienes disfrutan los diferentes talleres, se ven sonrientes y cómodos de interactuar con maestros y compañeros.

Local Tlaxcala avanza en la regionalización del Registro Civil para ofrecer un mejor servicio a la población

Lila Neri Fritz Reyes, beneficiaria del programa, comparte que asiste desde hace un año a las actividades, donde acude a talleres de lectura, desarrollo cognitivo, manualidades con títeres y uso de las redes sociales.

Entérate: ➡️ Alista UATx congreso virtual sobre Envejecimiento en América Latina

Tengo compañeros de 60 a 85 años de edad, nos enseñan a mover el cuerpo en el taller de danza, como sentarnos adecuadamente y cuidar la columna vertebral, con este programa tengo una actitud positiva, una mejor percepción de la vida, ese es el mayor beneficio, pero también nos preparan psicológicamente para el futuro, mi familia está feliz de verme contenta y activa

Lamenta que falta difusión del programa de la UATx, que ofrece actividades gratuitas y cuenta con personal atento y amable.

Local Ofrecen Unidades de Bienestar para tu salud trámite gratuito de certificado médico

Otra usuaria es María García Arroyo, quien acude por primera vez a la universidad para personas mayores, pues el año pasado cumplió 60 años de edad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ha sido muy bueno el programa, he compartido talleres con personas que tienen mucha experiencia, son adultos de edades más avanzadas y aprendemos de todos, los maestros son cariñosos, atentos, amables, desbordan energía con nosotros

Respecto a las clases, detalla que aprende mucho en los talleres, congresos y la convivencia con sus compañeros, por ello, reveló que invitó a diversas personas que tienen depresión para que se integren y cambien su perspectiva de vida.

Local Se capacitan Sistemas Municipales DIF a favor de grupos vulnerables

El beneficiario Humberto García Medina dice que ha sido positiva la experiencia en La Universidad para/con personas mayores porque adquirió conocimiento en diversas áreas, como derechos humanos, tecnología, el proceso de la adultez en seres humanos, cuidados paliativos y cómo lograr una vejez exitosa.

Lee también: ➡️Retoma UATx talleres para adultos mayores

Finalmente, comparte que algunos beneficios adquiridos son una mejor interacción con sus hijos y tener mayor preparación, de ahí que recomienda ampliamente el programa.

15 alumnos integran cada grupo de La Universidad para/con adultos mayores, asisten alrededor de 100 personas por ciclo.

98 por ciento de asistentes en cada curso es mujer.

Te puede interesar: ➡️ Sensibilizan sobre los problemas en la vejez

De enero a julio la Universidad Autónoma de Tlaxcala abre inscripciones para el programa La Universidad para/con adultos mayores.

Los ciclos de La Universidad para/con adultos mayores comprenden de febrero a junio y de agosto a noviembre, para el periodo de primavera y otoño, respectivamente.