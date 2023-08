Reconoce Beatríz Paredes triunfo de Xóchitl Gálvez; aclara que no negoció en lo oscurito

No hubo ninguna negociación, yo nunca he negociado en lo oscurito, sostuvo la senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel luego de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunciara el respaldo a Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México.

A través de un comunicado, la exgobernadora de Tlaxcala reconoció que en está ocasión los resultados de las encuestas no la favorecieron, y adelantó que su adhesión definitiva al Frente dependerá del programa del gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas y de la evolución de su entramado democrático.

"Es natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen", expresó.

La destacada política priista afirmó que es un agente de misiones, no de posiciones, por lo que aseveró que no aspira a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Nación, ni a la Ciudad de México.

A Xóchitl Gálvez, la virtual coordinadora del Frente Amplio por México, reiteró su respeto y reconocimiento, al tiempo que agradeció sus expresiones cuidadosas hacia su persona y que algunos temas, como en el de las necesarias reivindicaciones de las comunidades indígenas, tengan identidad.

Con relación al Frente Amplio por México indicó que por el momento es una propuesta, que si es correctamente articulada, le podrá dar opciones a las fuerzas democráticas del país para que en el proceso electoral de 2024 la sociedad tenga alternativa, y no sea una opción unívova de derrota.

Pero es una tarea que debe darse con toda transparencia, en la selección de las candidaturas y en la definición de sus directrices programáticas, expresó.

Además, sostuvo que los intereses superiores de México deben prevalecer para que realmente el Frente sea una opción para las mayorías ciudadanas y también para los partidos que la integran.

"Estiramos la liga hasta donde es posible dentro de una estrategia reformista. Yo decidí ser reformista, otros decidieron ser revolucionarios y otros han decidido ser conformistas", comentó.

ENFRENTÓ DESVENTAJAS, DETALLA

Paredes Rangel recordó que en su largo haber político ha participado en distintos procesos, tanto internos del partido como en electorales constitucionales, y siempre lo ha hecho consciente de que la construcción democrática tiene avances y retrocesos, pero siempre ha mantenido el propósito de democratizar al sistema mexicano reformar el poder.

"No imaginé que a veces los procesos democratizadores adoptan rutas mercadológicas, más que ciudadanas", reprochó.

En el comunicado oficial habló de las limitaciones e insuficiencias que enfrentó en ese proceso interno, como la fractura de su tobillo que fue magnificada como una enfermedad grave, y a raíz de ello la guerra sucia que esparció la falsedad de una invalidez permanente.

Reconoció que tampoco tuvo la aptitud de convencer a sus correligionarios, que también fueron aspirantes, a que se sumaran a su propuesta.

Y lamentó los prejuicios por su militancia partidista en el PRI que campearon entre amplios sectores de la sociedad civil, sugiriéndole constantemente que abandonara ese instituto político.

AGRADECE A LA CIUDADANÍA Y A LA PRENSA

Por otro lado, la exmandataria de Tlaxcala agradeció la solidaridad, empatía y apoyo que recibió de todas las personas a las que visitó; la capacidad de organización y respuesta de miles de ciudadanos, de militantes, dirigentes del partido, de organizaciones políticas, civiles y de otras fuerzas partidarias.

Asimismo, aplaudió la labor de los medios de comunicación y comunicadores, a quienes calificó como gente muy indescifrable porque han sabido entender sus declaraciones, a veces incomprensibles, y sobre todo porque en su larga trayectoria política muchos años pasó desapercibida.

"Este descubrimiento que en estos últimos meses han hecho de mi persona me tiene muy feliz, sobre todo porque yo sé que vivimos en la era de la comunicación y que no hay político que pueda existir o sobrevivir si no hay una nueva alianza con los medios de comunicación", destacó.

Finalmente, consideró que uno de los grandes problemas de la élite política mexicana y de los liderazgos es que rompieron vasos comunicantes con los medios de comunicación, de ahí que les sugirió que si quieren encontrar cómo enfrentar la realidad política que los apabulla es necesario reconstruir una alianza con los medios de comunicación, a partir de la verdad, del respeto mutuo y de la objetividad.