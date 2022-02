Respaldan usuarios no aumentar el pasaje

Tras la determinación de que la tarifa del transporte público se mantendrá sin aumentos durante el presente año, ciudadanos tlaxcaltecas afirmaron estar de acuerdo porque es una ayuda a la economía familiar en estos tiempos de pandemia.

Los entrevistados reconocieron que prácticamente usan el transporte público todos los días para trasladarse a sus centros de trabajo, ir a los servicios médicos, a la escuela y de compras, pues no tienen vehículo particular, por lo que es un apoyo económico que no suba el costo del pasaje.

Tras reconocer que desde hace unos años no hay incrementos autorizados, por redes sociales las personas consideraron que en este momento de pandemia por Covid-19, con el alza de los productos de la canasta básica y la gasolina, está bien que el gobierno estatal no autorice las modificaciones al costo del pasaje. La parada mínima en este momento vale siete pesos y conforme a los lugares de destino el precio incrementa.

Los usuarios admitieron que hay conductores que dan un mal servicio, manejan “sin cuidado” y con alta velocidad, van usando el teléfono celular, tienen sucias sus unidades, con todas la ventanas polarizadas y cerradas.

Criticaron ante los incrementos de contagios de Covid-19 los conductores no les dicen nada a los usuarios que van sin cubrebocas y no respetan el aforo autorizado. Es más, denunciaron que una línea de transporte que cubre la ruta Tlaxcala-Apizaco subió dos pesos su tarifa desde el pasado mes de diciembre.

“Hay conductores que son decentes, otros van corriendo y lo peor hablando por teléfono, mandando mensajes, no van atentos al volante, ponen en peligro la vida de los pasajeros. Pero hay otros que son respetuosos, al final deben llevar el sustento económico a sus casas”, afirmó Erick N.

En Puebla casi dan un tour por ocho pesos y en Tlaxcala está caro, es un pésimo servicio, comentó Jorge N.

Otros tlaxcaltecas opinaron que sí deben autorizar un aumento a las tarifas del transporte público porque la gasolina sube cada semana, las refacciones de las unidades también, además hay quienes de chofer tienen un ingreso económico para su familia.



Sí al aumento al transporte, casi a diario suben las refacciones, los choferes deben llenar todos los días el tanque, dijo Cristian N.

Creo que deberían dar incentivos económicos a los choferes, porque le dan la cuenta al dueño de la unidad. Que apoyen a los choferes, apuntó Leandro N.



Si se hace tarifa por kilometraje debería aumentar el pasaje porque las rutas colectivas cumplen con las placas y trámites que piden las autoridades, expresó Gloria N.









La parada mínima en la entidad tlaxcalteca es de siete pesos









