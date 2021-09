Responsable cancelar la Feria, dicen empresarios

Para los organismos empresariales, comerciantes y sindicatos, fue una decisión responsable en materia de salud la cancelación de la Feria de Tlaxcala 2021, tras el anuncio oficial que hizo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Y es que del 20 de septiembre al tres de octubre, Tlaxcala transita por semáforo epidemiológico amarillo por Covid-19, pero a nivel nacional la pandemia sigue activa y a pesar de la Estrategia Nacional de Vacunación, los riesgo de contagio están presente.

Así, la decisión estatal de suspender la Feria de Tlaxcala fue congruente porque no se puede poner en riesgo la salud de la gente, además es una clara señal para los municipios en abstenerse de hacer actividades masivas, puntualizó el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala adherido a la Coparmex, Noé Altamirano Islas. Opinó que ante la endeble situación de los negocios por la pandemia, tienen que aprovecharse los ecosistemas digitales y proyectos de apoyo que deberían surgir desde el gobierno.

Hacemos el llamado para que se diseñe, proponga e impulsen esquemas de apoyo al sector comercial y productivo.

Entrevistado al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), Fabián Ahuactzin Gómez, manifestó que fue una decisión acertada porque la población debe privilegiar la salud por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Opinó que la actividad económica la hacen las personas, pero si están enfermas habrá complicaciones, sumado a que Covid-19 es una enfermedad que no es barata ni accesible en recursos, al contario, es cara y demanda estudios, medicamentos y cuidados especiales.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala, Abel Cortés Altamirano, la cancelación de la Feria no afecta grandemente al sector de alimentos y bebida, pues el número de establecimientos que pudieran estar alojados en el interior del recinto ferial no es mayor a 20, por lo que no son representativos en comparación con alrededor de dos mil establecimientos formales ubicados en el estado.

