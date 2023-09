Restaurantes se declaran listos para el Mundial de Voleibol de Playa 2023; faltan 16 días

A 16 días del arranque del Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, restaurantes instalados en el Centro Histórico de la entidad se declararon listos para recibir a deportistas y turistas de otras naciones.

Si bien se esmeran en presentar platillos deliciosos y con una agradable presentación a la vista, también se capacitan para poder interactuar con los visitantes de aproximadamente 80 países. Los encargados y trabajadores de esos comercios pretenden –principalmente– entender y poder expresarse en inglés, que es el idioma universal.

En un recorrido hecho a algunos de los restaurantes instalados en las inmediaciones del Centro Histórico, El Sol de Tlaxcala constató que prácticamente todos se encuentran preparados –unos con sus herramientas propias y otros con las proporcionadas por el gobierno estatal– para estar en condiciones de ofrecer el servicio a visitantes que hablen en inglés.

Algunos de los encargados de los restaurantes informaron que la Secretaría de Turismo del estado (Secture) capacitó a su personal con cursos en inglés y que los apoyará con la traducción a ese idioma de sus cartas para los comensales. Recientemente recibieron las constancias que acreditan su asistencia a los cursos.

En la mayoría de los casos coincidieron en que el Tour Mundial de Voleibol de Playa, celebrado en marzo de 2022, fue la primera experiencia que vivieron con relación a la visita de varios turistas extranjeros en un mismo periodo, lo que les dejó cierto aprendizaje para enfrentar el evento próximo que será celebrado de 5 al 15 de octubre.

EN VINOS Y PIEDRA

En Vinos y Piedra el personal encargado informó que han recibido una doble capacitación. Por un lado la que les ofreció el Gobierno del Estado en materia de cursos de inglés y, por el otro, los que los dueños implementaron.

En su caso, la encargada comentó que desde la justa de esa disciplina en marzo del año pasado implementaron el uso de la carta en inglés y que la que emplearán en octubre próximo, en esta ocasión una que les otorgará la Secture, que es el ente encargado de la traducción de sus servicios.

Brenda Laura Huerta Miranda, encargada de La Choza del Pescador, compartió con este Medio que recibieron distintos tipos de capacitación, y que por parte de Secture las tres personas que trabajan en el inmueble participaron en los cursos de inglés. Además, adelantó que en estos días recibirán de la dependencia estatal la carta que entregarán a los comensales.

En el restaurante tlaxcalteca Los Portales las acciones son similares. Guillermo Castillo, el propietario del sitio, compartió que el personal acudió a capacitaciones en inglés que les ofrecieron y también que en los próximos días recibirán el menú en inglés.

Empero, destacó que la tecnología es uno de sus principales aliados para poder atender con calidad y calidez al turista, pues compartió que son los mismos visitantes quienes usan sus teléfonos celulares para hacer las traducciones. Dijo que de esa forma funcionó durante el Tour Mundial de Voleibol de Playa de marzo 2022.

Nosotros para ese evento (el del año pasado) contratamos a dos traductores, pero no funcionaron porque los turistas usaban sus teléfonos y únicamente nos indicaban el número del platillo elegido: one, two o three, comentó.

Por otro lado, en Jardín Plaza los encargados mencionaron que fue complicado acudir a los cursos de inglés que les ofreció la Secture debido a que los horarios de las capacitaciones eran durante su jornada laboral y no tenían suficiente personal para hacer suplencias.

Además, la encargada destacó que en ese establecimiento desde hace varios años cuentan con cartas para comensales en el idioma inglés.

SAN FRANCISCO

En algunos otros restaurantes como el que está al interior del Hotel San Francisco implementan estrategias que en otras ocasiones han sido efectivas para atender al turista extranjero.

Ahí, el encargado mencionó que una de sus acciones efectivas es ofrecer el servicio buffet en el desayuno, comida y cena, y colocar debajo de cada platillo, bebidas y demás amenidades que ofrecen el nombre en español y en inglés, lo que les permite que puedan prescindir de los menús.

Indicó que en caso de que algún comensal o visitante requiera ayuda u orientación al momento del servicio, el restaurante cuenta con un hablante de inglés para poder auxiliarlos.

ALGUNOS NO RECIBIERON CAPACITACIÓN DE SECTURE

Algunos otros -que solicitaron no mencionar su razón social- reprocharon que no recibieron información sobre la capacitación en el idioma inglés y tampoco visitas o acercamientos por parte de la Secture para apoyarlos en materia de difusión y promoción de su servicio.

La encargada comentó que en su caso no capacitarán a su personal ni siquiera de forma propia puesto que ese restaurante -ubicado al interior de la plaza San José- no fue considerado dentro de la promoción turística del Estado.

Y aunque lamentó que el próximo Mundial de Voleibol de Playa no representa para ese inmueble un incremento de sus ingresos económicos, pues en el evento de 2022 no fueron visitados por turistas extranjeros, afirmó que de forma permanente cuentan con dos meseros que hablan inglés, y que en caso de que alguien le solicite el menú en ese idioma están en condiciones de entregarles uno.

En La Fonda del Convento el personal comentó que no ha recibido alguna capacitación y que desconocen si será implementada la carta para comensales en inglés. Sin embargo, confió en que en los próximos días los dueños les den a conocer las estrategias que implementarán para poder atender a los turistas de otros países, aunque aclaró que en el evento de marzo de 2022 sus clientes fueron más locales que extranjeros.

LOS COBROS

Cada restaurante se adaptará a sus propios medios para hacer los cobros a los turistas extranjeros. En su mayoría coincidieron en que podrán recibir dólares al precio que en ese momento esté el cambio al peso mexicano, pero hubo algunos otros que sí solicitarán que su pago sea con moneda de México.

Guillermo Castillo, de Los Portales, señaló que en el caso de ese restaurante para el pago en efectivo no aceptan dólares, pero que en su lugar brindan a los comensales la posibilidad de liquidar su consumo a través de dinero electrónico, por medio de tarjeta.

Y en la mayoría de los casos coincidieron en que los turistas extranjeros llegarán preparados, ya con pesos mexicanos para poder disfrutar su estancia en Tlaxcala.

