Tendrá Poder Judicial 3 días no laborales por Semana Santa

Tras la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el Poder Judicial determinó como días no laborales el 13, 14 y 15 de abril de este año, ante Semana Santa, por lo que retomarán sus actividades normales el lunes 18 de abril.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) argumentó que conforme al artículo 31 del Convenio de Normatividad Laboral celebrado con el Sindicato 7 de mayo, el Cuerpo Colegiado determinó declarar tres días como no laborales.

Dijo que de esta manera, las instalaciones de Ciudad Judicial, donde están los diferentes juzgados y el Juzgado Laboral, estarán cerrados, más de 700 trabajadores descansarán los días conocidos como Miércoles, Jueves y Viernes Santo.

El Centro Estatal de Justicia Alternativa que resuelve asuntos familiares, civiles, mercantiles, escolares y vecinales también suspenderá por esos tres días sus actividades.

