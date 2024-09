Tlaxcala, uno de los estados libre de dengue

Tlaxcala, junto con Ciudad de México y Chihuahua, es un estado que hasta este momento se mantiene libre de dengue, una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado, pero que puede complicarse y ser mortal.

Local Alerta la Sesa que picadura de mosquitos es causante de enfermedades

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, esa enfermedad que es transmita por el mosquito Aedes Aegypti (el trasmisor), avanza en prácticamente todo el país, salvo en Tlaxcala, Chihuahua y la Ciudad de México, en donde no han registrado casos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A nivel nacional, el gobierno federal informó, a través del reporte semanal "Panorama epidemiológico de dengue 2024", que en el país hay 53 mil 256 casos confirmados y 132 muertes a causa de esa enfermedad.

Aunque en la entidad se registraron 46 casos probables en lo que va de este año, dichas sospechas fueron descartadas al no ser situaciones comprobadas de esa enfermedad.

Expertos señalan que en Tlaxcala no han sido detectados casos autóctonos de dengue, por lo que aquí no existe (o no se ha demostrado) la circulación del virus ni tampoco del mosquito Aedes Aegypti (el trasmisor).

Local El sector salud de Tlaxcala aplicó 41 mil 253 vacunas a infantes contra el sarampión, rubeola y poliomielitis

No dejes de leer: ➡️

En junio pasado, durante la conferencia "El cambio climático y los virus transmitidos por mosquitos", por parte de El Colegio Nacional, la viróloga Susana López Charretón explicó que en México esa enfermedad ha estado presente desde hace 35 años en 30 de los 32 estados, y que por lo menos desde ese entonces no ha llegado a Tlaxcala y a la Ciudad de México.

La especialista explicó que eso se debe a la altura de los estados, por lo que los mosquitos no se reproducen.

LA ENFERMEDAD DE DENGUE







Entérate: ➡️

Un caso probable de dengue es la persona de cualquier edad que resida o que proceda, en los 14 días previos al inicio de signos o síntomas, de una región donde exista transmisión de la enfermedad.

Los posibles síntomas son fiebre y dos o más de los siguientes signos: nauseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgia, dolor de cabeza, dolor retro-ocular, petequias (lesiones pequeñas de color rojo) o leucopenia (nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre).

CÓMO EVITARLO

Sigue leyendo: ➡️

Para evitar esa enfermedad y su contagio las personas deben eliminar criaderos de los mosquitos transmisores en el domicilio y en la periferia; es decir, lavar, tapar, voltear o tirar los recipientes que acumulen agua, tales como neumáticos, baldes, bidones, botellas, cubetas latas. Limpiar las canaletas de techos, limpiar drenajes, azoteas, fuentes o estructuras decorativas que contengan agua.