Toda escuela recibirá apoyo: titular de Sepe

Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública del estado, destacó que este ciclo escolar todas las escuelas serán beneficiadas con recurso estatal o federal para favorecer la formación de los alumnos de educación básica.

Al retomar los homenajes de los lunes, que ayer 17 de abril tuvo sede en la escuela primaria Amado Nervo, situada en Amaxac, destacó que 627 instituciones educativas cuentan con recursos del programa federal “La escuela es nuestra” e integrarán comités para administrar el recurso, pero la gobernadora Lorena Cuéllar diseñó el programa “La escuela tlaxcalteca” para que los centros educativos que no reciban recurso nacional tengan apoyo local.

Destacó que pretenden que las cuotas escolares, que son necesarias, dejen de ser indispensables, es decir, que si alguna familia no puede pagar esa cuota que es organizada por los paterfamilias, el gobierno del estado pueda aportar dinero para cubrir las necesidades en las instituciones públicas.

Por lo tanto, compartió que estarán atendiendo prácticamente a todas las escuelas de educación básica en el sector público, que son mil 335 distribuidas en los 60 municipios de la entidad.

Por ello, en su mensaje de bienvenida durante el regreso a clases tras el periodo vacacional por Semana Santa, solicitó a los alumnos ser felices, respetar a los docentes, padres de familia y personas mayores para vivir en armonía.

Detalló que regresaron a clases 371 mil estudiantes de todos los niveles educativos, que van desde educación inicial hasta nivel medio superior de escuelas públicas y privadas.

Precisó que durante muchos años, los maestros y maestras fueron estigmatizados en México, al ser señalados de que muchos logros y objetivos educativos no se conseguían porque los docentes no estaban preparados o no querían trabajar, pero aclaró que eso es mentira, pues destinan tiempo de descanso a sus alumnos. Incluso en pandemia estuvieron con los teléfonos móviles e internet para seguir atiendo a la comunidad estudiantil.

