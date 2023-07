Defensa de Lozoya descarta solicitar nueva prórroga por caso Agronitrogenados

Miguel Ontiveros, abogados defensor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, descartó que su equipo solicitará una nueva prórroga en el caso Agronitrogenados, en el que se le acusa a su cliente de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Yo creo que hay todas las condiciones para un acuerdo, no vamos a aceptar ninguna prórroga. La privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegitimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa ya no aguantan más tiempo, entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga”, aseguró al entrar al Reclusorio Norte.

El defensor señaló que desde su punto de vista ambas partes están en posición de llevar a cabo la firma del acuerdo reparatorio, pero pidió esperar a los argumentos que den Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la celebración de la audiencia.

Ontiveros reiteró que, aunque Emilio Lozoya no acepta los cargos por la compra-venta irregular de la planta Agronitrogenados, ha aceptado resarcir 10.7 millones de dólares a la Hacienda pública como parte del acuerdo reparatorio, los cuales también estarían relacionados con la causa penal en Odebrecht.

“Aunque Emilio no acepta haberse quedado con esos fondos, de haber obtenido recurso alguno, para resolver el problema de su familia, (ha ofrecido) garantizar ese monto de la reparación del daño creemos que si va a ser”, finalizó.

Emilio Lozoya podría conseguir un acuerdo con Pemex y la UIF

En nueva audiencia, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, conocerá este martes si su defensa logró un acuerdo con la petrolera y la UIF para obtener su libertad por el caso Agronitrogenados.

Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra-venta a sobreprecio que hizo de la planta de Altos Hornos de México cuando estuvo al frente de Pemex.

Para lograr su libertad anticipada y no ir a juicio por este caso, la defensa encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas han ofrecido pagar a la Hacienda mexicana, como parte del acuerdo reparatorio, 10.7 millones de dólares.

Sin embargo, hasta el 30 de marzo pasado se conocía que este trato no había sido aceptado por Pemex ni la UIF, pues en una carta pública, la defensa del exfuncionario aclaró al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mostrado en contra del acuerdo, que esa cantidad no fue establecida por ellos, sino por las autoridades.

Además, reiteraron la intención de su cliente para seguir colaborando con las autoridades mexicanas en este caso.

Esta es la quinta ocasión que se celebra esta audiencia, la vez anterior fue el pasado 27 de abril cuando en el transcurso de la misma ambas partes hicieron saber al juez Genaro Gerardo Alarcón López que acordaron dialogar sobre el acuerdo.

Ante esa situación el juzgador determinó aplazar de nueva cuenta la audiencia, ahora para este 18 de julio, fecha limite para informar sobre si convinieron en algo.

De no hacerlo, se prevé que se dé paso finalmente a la apertura del juicio, aunque no se descarta la posibilidad de que Alarcón López posponga de nueva cuenta la audiencia por alegatos de la defensa.