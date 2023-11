AMLO promete seguir ayudando a EU tras captura de El Nini

El presidente Andrés Manuel López agradeció el reconocimiento que le hizo su homólogo estadounidense, Joe Biden, por la captura el pasado de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, señalado por ese gobierno de ser el líder de sicarios del Cártel de “Los Chapitos”, y prometió "seguir ayudando" a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.

“Le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de qué es un distintivo del Gobierno que represento, es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco nosotros representamos al pueblo y no hay impunidad”, dijo el presidente López Obrador.

“Vamos a continuar de esta manera, también ayudando al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, pierden la vida 100 mil jóvenes por año", declaró el mandatario federal.

"Independientemente de las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, todos estamos obligados a ayudar”, añadió en su rueda de prensa matutina desde Oaxaca.

Ayer, el presidente Biden expresó su agradecimiento al Gobierno de López Obrador y las Fuerzas Armadas de nuestro país, por haber detenido a Pérez Sals.

“Quiero agradecer al presidente López Obrador, al Ejército y a las fuerzas especiales mexicanas por capturar eficazmente a “El Nini”, y expresar nuestro agradecimiento por los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo esta exitosa operación para detenerlo”, dijo el mandatario estadounidense.

Pérez Salas fue aprehendido por elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército la tarde del miércoles 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo efectuado a las 11:00 horas. Dicho sujeto fue detenido en un domicilio ubicado en la calle Villa Choix, en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de la capital de Sinaloa.

El Nini recibió este jueves su detención provisional de por lo menos 60 días y fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, localizado en el Estado de México.