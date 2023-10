Discuten en San Lázaro extinción de fideicomisos del Poder Judicial

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discutirá este martes a las 13:00 horas la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos ascienden a 15 mil millones de pesos.

Puedes leer: AMLO exhibe “guardadito” del Poder Judicial de 20 mil mdp

Sociedad Organizaciones de abogados advierten que AMLO busca controlar al Poder Judicial

La reforma impulsada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, propone que los recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para darles “un mejor uso en beneficio de la nación".

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que el PAN votará en contra de la reforma si la extinción de los fideicomisos trastoca derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, dijo que si abona a eliminar privilegios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se opondrán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El PAN no pretende defender súper bonos para ministras o ministros, el PAN no pretende defender viáticos infinitos, el PAN no pretende defender miles de asesores, no nos interesa, ya lo hemos dicho muchas veces, eso no lo defiende yo creo que ya nadie. Lo que nosotros pretendemos defender son los fideicomisos en donde la misma Suprema Corte de la Justicia o el Consejo de la Judicatura en su particularidad, menciona que son fideicomisos para cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de ministros”, expresó.