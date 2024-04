“¿Dónde están las pruebas?”, dice AMLO por acusaciones contra su hijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su hijo Gonzalo López Beltrán, por señalamientos sobre presuntos actos de corrupción pues él "es incapaz de cometer una ilegalidad".

Durante su conferencia matutina, el presidente apuntó que su hijo es una persona decente, luego del surgimiento de audios que supuestamente relacionan a “Bobby” López Beltrán con una supuesta red de tráfico de influencias para beneficio de sus amigos en obras públicas.

“Mi hijo no tiene nada que ver con eso, tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, ni elementos, ni pruebas. Si esas son pruebas lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, pero no existe absolutamente nada, Gonzálo es, no es por presumir (…) una gente decente”, dijo el mandatario, este jueves, en su conferencia matutina. Política AMLO acusa a Israel de proteger a Tomás Zerón tras negativa de extradición

López Obrador aprovechó para decir que el periodista Carlos Loret de Mola, quien ha presentado reportajes sobre la presunta corrupción de sus hijos “encarna la corrupción”.

El mandatario hizo un llamado público a que denuncien a sus hijos si se cuentan con pruebas de su supuesta corrupción e incluso, sin mencionar su nombre, dijo que la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ya presentó una denuncia al respecto. Sin embargo, aseguró que no va a suceder nada sobre estas acusaciones porque no hay nada en su contra.

También puedes leer: AMLO pedirá a fiscal Gertz Manero que informe sobre asesinato de Colosio

También, cuestionó la veracidad del reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times que sostiene sus campañas presidenciales fueron financiadas por el crimen organizado y en ellas supuestamente estuvieron involucrados familiares y personas cercanas.

“¿Dónde están las pruebas?”, preguntó el presidente.

Además, López Obrador sostuvo que si alguien tiene diferencias con él no tienen por qué resolverlas con su familia.

“La polémica no es mala, nada más que no se metan con familiares, con menores, y si tienen un problema conmigo, que sea conmigo y no con mis hijos”, señaló.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, dijo que si sus hijos realmente están en negocios ilegales deberán ser castigados.

"Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados, aqui lo planteo (en mi libro), desde que llegué al gobierno, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto no es de buena calidad, eso es una gran falsedad, es de malos de malolandia”, concluyó.