Elección de ministros de la SCJN por voto popular no resolverá el problema de justicia: especialistas

Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que la reforma al Poder Judicial que impulsa Morena para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados y jueces, sean elegidos por voto popular no va a resolver el problema de justicia en el país.

Durante el conversatorio “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte”, el primero de cuatro foros convocados por el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro previos a la consulta popular para cambiar el proceso de elección de ministros, el académico dijo que la propuesta del bloque oficialista reduce la magnitud del problema de justicia que enfrenta México.

“Señoras diputadas, señores diputados, considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema, más aún con ese mecanismo o con cualquier otro para la designación, selección o elección de los ministros no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia en el país es mucho más profundo”, indicó.

El investigador dijo que en México hay cinco jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que Colombia tiene 10, Perú y Paraguay tienen 11, España tiene 21, Costa Rica tiene 25 y Alemania tiene 26, por lo que estimó se tendrían que atender otras carencias del Poder Judicial .

“Si queremos que los mexicanos tengamos justicia pronta y expedita ¿depende esto de la Corte?, no señoras diputadas, no señores diputados, depende de que no hemos abordado el problema de justicia”, indicó.

Por otro lado, Valadés Ríos explicó que la Suprema Corte es la que determinará la constitucionalidad de la pregunta que se someterá a consulta popular y vaticinó que no pase el filtro, por lo que prevé que el enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el máximo tribunal del país escale a un punto crítico.

“Se produciría un desencuentro crítico entre un órgano del poder que es el Congreso y otro órgano del poder que es la Corte y yo no le vería sinceramente ventajas”, aseveró.

Por otro lado, Mónica Gónzalez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió de una regresión en derecho humanos de las minorías si se somete la elección de jueces a la mayoría de la población.

“Las mayorías siempre pueden ir en contra de los derechos humanos y en los distintos episodios históricos ha sucedido eso y todos los acontecimientos mundiales y nacionales que dieron origen al discurso de los derechos humanos son la mayor prueba de ello. Por eso es que es indispensable la independencia judicial y un conocimiento técnico que en este caso, en el caso de la designación, me parece que es evaluado y me parece que de una manera correcta por el Senado de la República, lo que se hace no es una muestra de popularidad, de convicción sino una evaluación técnica del conocimiento del sistema jurídico y de nuestro régimen constitucional”, dijo.