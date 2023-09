Guadalupe Taddei espera que diputados respeten presupuesto solicitado por el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, espera que la Cámara de Diputados respete lo solicitado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

A su salida de la reunión que sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Cámara de Diputados, a pregunta de una reportera de que si respetarían el presupuesto solicitado, la presidente del INE respondió: “Esperemos que sí”, subió a su camioneta y se retiró de San Lázaro.

Previamente, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, indicó en entrevista con la prensa, que buscará una reunión con el presidente del Tribunal Electoral, para hablar sobre el presupuesto, pues mencionó que el fideicomiso es muy modesto, apenas 15 millones de pesos, que es marginal con relación al presupuesto total que va a ejercer el próximo año en época electoral.

“Yo creo que todos los organismos, tanto en materia de revisión jurisdiccional, el tribunal, como el instituto y los institutos locales electorales, deben de reforzarse su presupuesto, que esté orientado a garantizar la función constitucional que tienen, la legalidad, la equidad, la transparencia y la organización de los procesos electorales”, indicó Ignacio Mier.

Respecto al INE, el líder parlamentario morenista refirió que en el Instituto hay cosas que no son sustantivas.

"Toda vez que Morena tome la decisión y la coalición en su conjunto para que forme parte de la plataforma electoral, ofrecerle a los mexicanos que voten por nosotros y que estén a favor de una reforma al Poder Judicial, va a quedar inscrito en la plataforma electoral, ya no es necesaria la consulta que yo había anunciado, entonces ahí se liberan 3 mil 500 millones de pesos", aseguró Mier.

Por otro lado, explicó que hay otros 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios, que yo creo que en este momento pueden esperar, no urge construir dos edificios, máxime que, conforme a los tiempos de ejecución que trae el mismo proyecto, no se concluirían el próximo año y luego hay otros 15 millones de pesos que también nosotros consideramos que no son necesarios.

“De la propuesta, no nos metemos en el crecimiento que están proponiendo para el gasto ordinario, digamos, eso lo tenían como una aditiva en los recursos para la consulta, los recursos para la construcción de dos edificios y otros 15 millones de pesos de otro concepto que ahorita no lo tengo”, agregó.

Sobre la desaparición de dos fideicomisos de los seis que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Mier indicó que los ajustes los tendrá que realizar el propio instituto.

“El INE sí tendrá que hacer los ajustes a sus fideicomisos. Pero eso lo vamos a platicar, vamos a escuchar, hemos tenido una gran relación, que yo creo que las declaraciones del presidente del Tribunal apuntan en el mismo sentido, la coordinación del grupo Parlamentario de Morena y en nombre de la coalición Juntos Hacemos Historia, nosotros, repito, somos un puente abierto”.