Horacio Duarte renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas

Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) renunció este miércoles a su cargo.

El presidente Andrés Manuel López anunció que Duarte Olivares dejaría el cargo y lo comparó con el caso de Tatiana Clouthier.

"Es lo mismo que en el caso de Tatiana (Clouthier), que nos ayudó tanto para triunfar con su trabajo, y lo mismo Horacio, que va a una tarea a su estado natal, el Estado de México", dijo el mandatario.

Con respecto a dónde se va el funcionario, AMLO se negó a dar más detalles y señaló que Duarte Olivares podría revelar posteriormente dicha información.

"Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. En el Zócalo ya puedes dar (declaración), allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso", señaló el presidente.

De igual forma, el ahora exfuncionario tampoco reveló cuáles serán sus planes a futuro y se limitó a decir entre risas: "voy a la batalla maestra".

Previo al anuncio de su renuncia, Horacio Duarte rindió un informe en l conferencia sobre las aduanas del país y destacó que se espera que a finales de diciembre de este año se estarán incorporando 2 mil 200 nuevos elementos de las fuerzas armadas en las labores de administración de Vigilancia en las 50 aduanas de nuestro país.

Expuso que no se ha incrementado el personal federal en las aduanas y actualmente hay 6 mil 960 elementos en las aduanas que incluye personas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)y de Marina.

Además aseguró que en las aduanas del país, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se han asegurado 97.9% de armas cortas mas que en el sexenio de Felipe Calderón y 59.8 % más que con Enrique Peña Nieto y, por lo que toca a armas largas se han asegurado 187.9 % más que en el Gobierno de Felipe Calderón.

Señaló que se ha mejorado la recaudación en las aduanas y que se implementaron. modelos de inteligencia junto con Sedena y Semar, logrando asegurar 46.3 toneladas de drogas.