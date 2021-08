Mauricio Toledo se dice inocente y acusa persecución política

Tras la aprobación del segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para abordar el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo; el legislador petista, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, reiteró que es inocente y víctima de una persecución política.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Toledo remarcó que no teme enfrentar la justicia; sin embargo, acusó que su proceso “ha estado plagado de irregularidades, falsedades y violaciones al Estado de Derecho, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”.

"Manifiesto a ustedes que soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quien me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, dijo.

Explicó que por respeto a las instituciones y a los tiempos procesales había guardado silencio.

“Ahora alzo la voz a través de este mensaje para desvelar las trampas y falsedades con las que han construido el expediente en mi contra, tanto en la Sección Instructora como en la Fiscalía”, declaró.

Este miércoles, la Comisión Permanente aprobó convocar al Congreso de la Unión a un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones para el 11 de agosto, donde se determinará si procede el desafuero contra los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

Al integrante de la bancada del Partido del Trabajo se le acusa de corrupción y enriquecimiento ilícito.