PAN y PRI advierten que irán contra el Fondo de Pensiones del Bienestar

Los partidos PAN y PRI advirtieron que no permitirán que Morena y aliados del PT y del PVEM, utilicen los recursos de los ahorros de los trabajadores, con la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, porque es un claro robo de su dinero acumulado durante toda su vida y que hoy pretenden administrar para beneficio de sus programas.

Tras reconocer que será evidente la aprobación en ambas cámaras (Diputados y Senado) los partidos esperarán la promulgación por parte del presidente para iniciar las acciones de inconstitucionalidad, que “permitan detener este robo en despoblado”.

El pleno de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles la iniciativa que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, por lo que se dio primera lectura para que sea discutida directamente por los diputados.

Ante la prensa, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y Héctor Saúl Téllez, secretario de la comisión de presupuesto por el PAN, coincidieron en señalar que es necesario que se haga una campaña agresiva en los medios de comunicación para informarle a la gente trabajadora que no ha recogido sus fondos de ahorro para el retiro.

Rubén Moreira señaló "que están en contra evidentemente de la expropiación que se quiere hacer de los bienes de los trabajadores, en este caso de su patrimonio que está en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de las Afores y que es propiedad de ellos, que esto anticipa las ganas que tiene de Morena de hacer ejercicios expropiatorios en todo el país".

Explicó que, el gobierno va sobre las cuentas de la gente que trabajó toda su vida y ellos (el gobierno) en lugar de difundir en México y en Estados Unidos que el trabajador puede tener un dinero, una Afore, se quieren quedar con el recurso.

“El presidente Enrique Peña hizo una gran campaña para decirle a la gente que podía tener dinero en las Afores y que se acercara a las mismas. Acá lo que se trata es de ocultar para quedarse con ello, increíble. No quisieron votar la semana de 40 horas, quitar la de 48 y poner la de 40, y sí se van sobre el patrimonio de los trabajadores, increíble.

“Yo hago un llamado a los sindicatos que defiendan a sus trabajadores, a las centrales obreras, incluso a las que están alineadas ahora con Morena, que protejan a esta gente que a lo mejor está en Estados Unidos y que piensa que acá tiene un dinero.

“Se lo van a llevar a un fondo que va a terminar como el Tren Maya, que va a estar hundiéndose en los cenotes o como el aeropuerto sin vuelos, eso es lo que va a pasar”, advirtió Rubén Moreira.

Tras ser cuestionado de cómo explicarle a la gente que Morena dice que darían pensiones de 18 mil pesos o 16 mil pesos a 45 millones de personas, Moreira Valdez manifestó que el gobierno morenista “no tiene forma de explicarlo.

“O sea, ¿dónde dice en la iniciativa lo de los 16 mil pesos, para empezar? ¿dónde dice, en el articulado dónde dice? En ninguna parte. México está por quebrar, eso dicen los precriterios económicos de Hacienda. Entonces ahorita andan viendo de dónde juntan lana. ¿Por qué no viene el secretario de Hacienda y nos explica?”, manifestó el diputado.

Rubén afirmó que la gente se puede amparar, “pero creo que hay algo importante, lo importante es que difundamos y la gente sepa. Hay muchos trabajadores que no saben que tienen un guardado ahí de dinero, por lo que haya sido, porque no tenían conocimiento, porque estaban más interesados en trabajar que en revisar eso y muchos están en Estados Unidos".

Sobre el dicho de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien asegura que no prosperará la acción de inconstitucionalidad, Rubén manifestó que “queda claro que no es electorera. Es para saquear a la gente, la gente se va a quedar sin dinero. ¿Por qué hacen eso a estas alturas? Porque están desesperados, no tienen dinero.

“Vean ustedes los precriterios, van a endeudar a este país, cuando termine el sexenio, en 17 billones de pesos, ¿qué son 17 billones de pesos? Históricamente este país desde que era país tenía una deuda de 10 billones, hoy tiene 17 billones”, agregó.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que esta reforma afectará a las personas más vulnerables que son los de 70 años a quienes pretenden “robar” sus ahorros, que es cuando las personas aspiran a tener una pensión digna y se les asesta un golpe para quitarles sus ahorros que por alguna razón no las recogieron.

Puso como ejemplo el de una persona que migró a otro país, posiblemente en Estados Unidos, y que en este momento no pretende hacer uso de su cuenta individualizada, pero le pertenece o alguien que murió, porque tiene beneficiarios.

Señaló que la oposición está luchando para que no pase esta iniciativa de financiamiento y no se tome en cuenta para crear el Fondo de Pensiones, pues hay muchas otras fuentes de financiamiento que se pueden analizar.