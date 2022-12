Pide Ignacio Mier a diputados de Morena no violar la ley con promoción de Sheinbaum 

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, hizo un llamado a sus compañeros de bancada a no violar la ley con la contratación de espectaculares para promover la imagen de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia.

Te puede interesar: Propaganda de las corcholatas de Morena crece en los estados

Mier Velazco indicó que las acciones “en nada benefician” a la corcholata y que la prioridad de los legisladores morenistas tiene que ser asegurar “la continuidad de la Cuarta Transformación”, por lo que les pidió serenarse y pensar en la unidad del movimiento.

Política Voy a estar con quien gane la encuesta, dice AMLO a las “corcholatas”

“Es un llamado abierto (a) que no violenten la ley y que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, que al contrario, ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad como diputadas y diputados y es nuestra obligación al tener un liderazgo territorial o estatal que llenemos de ese ánimo de respeto, de no violentar la ley todos los que van a participar porque el próximo año se va a incrementar la temperatura y es normal”, indicó.

El martes, los diputados Miguel Torruco Garza, Aleida Alavez Ruiz, Mauricio Cantú González, Patricia Armendáriz Guerra y Alejandro Robles Gómez reconocieron que pagaron por los espectaculares para promover a Sheinbaum en diversos estados de la República, revelación que provocó molestias incluso dentro de la bancada de Morena.

El tema escaló a una denuncia formal en contra de los legisladores morenistas.

El recurso legal fue promovido por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto desvío de recursos y actos anticipados de campaña con la colocación de espectaculares a favor de la Jefa de Gobierno.

“Denunciamos también a los diputados que se han autoinculpado cínicamente en los días pasados, ellos mismos han confesado estar participando en un acto ilegal, esto con el fin de tratar de evadir que se investigue el origen de los recursos públicos que está financiando esta campaña multimillonaria en favor de una aspirante presidencial que está violando la Constitución”, sostuvo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Alvarez Máynez dijo confiar en que el INE investigue el caso a profundidad y tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum “porque está violando la Constitución y todas las reglas electorales para contender por la presidencia”.

En tanto, la diputada panista Mariana Gómez del Campo anunció que ya tiene lista también su denuncia en contra de los diputados y los llamó “¡Pillos, tramposos y mañosos!”.