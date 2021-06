Absorberá IMSS hospitales de estados

TIJUANA. Los hospitales que actualmente maneja la Secretaría de Salud en los estados pasarán a manos del IMSS-Bienestar, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer durante una gira por Baja California.

“Ahora que está disminuyendo el efecto de la pandemia, los contagios y sobre todo que hay menos fallecidos, vamos al plan original, vamos a que todos los hospitales que se equiparon y que estamos terminando -y sirvieron incluso ya muchos para atender a enfermos de Covid-pasen a formar parte del sistema IMSS-Bienestar. Por eso, hoy anuncio que, de 80 hospitales IMSS-Bienestar, vamos a llegar a 200 hospitales IMSS-Bienestar al finalizar nuestro gobierno”, dijo durante su visita al Hospital Rural San Quintín IMSS-Bienestar.

El programa IMSS-Bienestar es la estrategia del Gobierno federal para otorgar servicios médicos a personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.

Actualmente opera en 19 entidades de la República con 80 hospitales donde se brinda a 11.6 millones de personas las especialidades de cirugía general, ginecoobstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología, según el programa.

Según el Presidente, la idea es ampliar a 200 hospitales, lo que también incluye un aumento a los recursos del IMSS, dinero que dejará de entregarse a los estados.

“¿Por qué al IMSS?, ¿por qué no a los estados?, ¿por qué no a la Secretaría de Salud? Bueno, ya hablé del caso de los estados, con excepciones desde luego, en donde se enviaba el dinero para la salud y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por la medicina, por los materiales de curación, por los equipos.

Había políticos que se dedicaban a la venta de medicamentos, hacían su agosto”, afirmó López Obrador.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, este año al IMSS-Bienestar se le aprobaron seis mil 279 millones de pesos para la atención de niños, niñas y adolescentes, y otros cuatro mil 994 millones de pesos para la atención de grupos vulnerables.

Para este año, el gasto per cápita del IMSS-Bienestar es de mil 170 pesos, el más bajo del sistema. La otra apuesta de la administración para atender a los más vulnerables, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tiene dos mil 911 pesos.

Ambos presupuestos están debajo de los 29 mil 803 pesos que, en promedio, dispone para servicios de salud cada trabajador de Pemex, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

López Obrador dijo que la Secretaría de Salud durante años sólo ha manejado 10 hospitales en todo el país y que es el IMSS el que tiene más experiencia y capacidad para mejorar el sistema de salud.

“Es el IMSS el que tiene más experiencia atendiendo a derechohabientes; se va a hacer cargo de la atención médica. Habrá medicina gratuita, que (la salud) no sea un privilegio, siempre un derecho y que quien se enferme llegue a una unidad médica, a un hospital, aunque no tenga dinero y que sea bien atendido. Nada de cuadro básico, eso debe quedar en el olvido. Todas las medicinas y nada de que está muy cara y no la tenemos, se tiene que garantizar de manera gratuita”, dijo. Con información de Eliud Ávalos